Ordinanza Zingaretti contraddice Faq Regione Lazio/ Caos su attività sportiva

Oggi, lunedì 4 maggio 2020, l’Italia riparte ma restano ancora alcuni nodi da sciogliere su cosa si possa fare o meno. Un esempio su tutti è il caso dell’attività sportiva nel Lazio: l’ordinanza firmata dal governatore Nicola Zingaretti è in contrasto con le Faq pubblicate sul sito della Regione, mirate a chiarire alcuni passaggi del Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte.

Come possibile consultare sul sito sopra citato, la Regione chiarisce che da oggi sarà possibile svolgere attività sportiva individuale nei parchi, così come è consentito allenarsi in bicicletta individualmente, evitando assembramenti e mantenendo la distanza di sicurezza di due metri. La Regione sottolinea inoltre che non è obbligatorio l’uso della mascherina per questo tipo di attività, se non quando si parla o ci si intrattiene con altre persone. Ma non è finita qui…

ATTIVITA’ SPORTIVA LAZIO: ORDINANZA ZINGARETTI VS FAQ REGIONE

Due giorni fa, sabato 2 maggio 2020, il presidente Zingaretti ha firmato un’ordinanza che prevede un provvedimento diverso. L’attività sportiva nel Lazio, infatti, è consentita a decorrere dal 6 maggio 2020, ovvero da dopodomani. Nel testo si fa riferimento all’allenamento individuale di atleti professionisti e non professionisti «riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni», sempre nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse.

Ma l’ordinanza fa riferimento anche per tutti gli altri cittadini laziali, citando anche chi accompagna i minori o le persone non completamente autosufficienti. Anche in questo caso è necessario il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva. Ma dunque da quando è possibile fare attività sportiva nel Lazio? Le Faq pubblicate dalla Regione contraddicono l’ordinanza di Zingaretti, che sposta di due giorni quanto previsto dal Dpcm di Conte. Un vero e proprio cortocircuito che ha scatenato il dibattito anche sui social network…



