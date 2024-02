Ordine di uscita cantanti finale Sanremo 2024/ La scaletta: aprono Nek e Renga, chiude Rose Villain

Ordine di uscita dei cantanti, finale Sanremo 2024: ultimo atto per i 30 big

La finale del Festival di Sanremo 2024 si avvicina e potremo finalmente apprezzare, tutte d’un fiato, le splendide canzoni che hanno costruito lo spettacolo della 74a edizione della kermesse. I 30 big in gara avranno l’ultima opportunità di presentare sul palco i rispettivi brani scelti per la competizione, salvo il caso di riuscire a raggiungere la top 5 e quindi un’ulteriore opportunità di esibirsi puntando alla possibile vittoria. Ma quale sarà l’ordine di uscita dei cantanti per la finale del Festival di Sanremo 2024?

Geolier, vincitore Sanremo 2024?/ "I p'me, tu p'te" verso il podio ma il napoletano divide...

L’ordine di uscita dei cantanti per la finale del Festival di Sanremo 2024 è stato svelato all’ora di pranzo durante il consueto appuntamento con la conferenza stampa. Apriranno le danze con la scaletta Francesco Renga e Nek, seguiti da BigMama e Gazzelle. A scandire la metà della gara sarà invece Ghali; fanalino di coda invece Rose Villain.

Sanremo 2024, Geolier: "É stata l'esibizione più brutta..."/ La reazione ai fischi sul medley "Strade"

La scaletta della finale del Festival di Sanremo 2024

1 – Francesco Renga e Nek – “Pazzo di te”

2 – BigMama – “La rabbia non ti basta”

3 – Gazzelle – “Tutto qui”

4 – Dargen D’Amico – “Onda alta”

5 – Il Volo – “Capolavoro”

6 – Loredana Bertè – “Pazza”

7 – Negramaro – “Ricominciamo tutto”

8 – Mahmood – “Tuta gold”

9 – Santi Francesi – “L’amore in bocca”

10 – Diodato – “Ti muovi”

11 – Fiorella Mannoia – “Mariposa”

12 – Alessandra Amoroso – “Fino a qui”

13 – Alfa – “Vai!”

14 – Irama – “Tu no”

15 – Ghali – “Casa mia”

16 – Annalisa – “Sinceramente”

17 – Angelina Mango – “La noia”

18 – Geolier – “I p’ me, tu p’ te”

19 – Emma – “Apnea”

20 – Il Tre – “Fragili”

21 – Ricchi e Poveri – “Ma non tutta la vita”

22 – The Kolors – “Un ragazzo, una ragazza”

23 – Maninni – “Spettacolare”

24 – La Sad – “Autodistruttivo”

25 – Mr.Rain – “Due altalene”

26 – Fred De Palma – “Il cielo non ci vuole”

27 – Sangiovanni – “Finiscimi”

28 – Clara – “Diamanti grezzi”

29 – Bnkr44 – “Governo Punk”

30 – Rose Villain – “Click boom!”











© RIPRODUZIONE RISERVATA