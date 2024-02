Ordine di uscita cantanti Sanremo 2024 e scaletta 1a serata/ Chi si esibisce per primo?

Scaletta Sanremo 2024: il Festival si apre con Clara e chiude con Il Tre

L’attesa è finita. Oggi, martedì 6 febbraio, si apre ufficialmente il Festival di Sanremo 2024. Per il quinto anno consecutivo, Amadeus è il padrone di casa di un Festival attesissimo e che vedrà ben 30 cantanti in gara. La prima serata è già entrata nella storia perché, per la prima volta, si esibiranno sul palco del Teatro Ariston tutti e 30 i cantanti in gara. Sarà una serata lunga e piena di musica e che si aprirà e chiuderà con un debuttante del Festival. Ad aprire la kermesse musicale, infatti, sarà Clara: la giovane artista che ha conquistato la popolarità recitando in Mare Fuori, aprirà il Festival con il brano Diamanti Grezzi.

Sanremo 2024, caos biglietti? Striscia: “In vendita fino a 700 euro”/ “Sarebbero dei dipendenti Rai”

Anche la chiusura è affidata ad un debuttante come Il Tre. Il giovane rapper romano che, nella serata dei duetti si esibirà insieme ad un altro artista romano molto amato dal pubblico del Festival come Fabrizio Moro, sarà l’ultimo cantante ad esibirsi sul palco del Teatro Ariston con il brano “Fragili”.

Nuovo spot Esselunga La carota per Sanremo 2024/ Video, “Le persone e i loro gesti d'amore”

L’ordine di uscita dei cantanti della prima serata del Festival di Sanremo 2024

Tra i nomi più attesi tra quelli in gara spiccano sicuramenti quelli di Alessandra Amoroso che, al suo primo Festival, si esibirà per tredicesima subito dopo Geolier e prima dei The Kolors. Annalisa, invece, arriverà sul palco del Teatro Ariston per ottava mentre Emma si esibirà per 19esima. Ci sarà da aspettare la parte finale della prima serata per ascoltare i brani di alcuni debuttanti del Festival ma molto attesi dal pubblico come Gazzelle e Alfa. Ecco, dunque, l’ordine di uscita dei cantanti:

Allarme bomba a Sanremo, Francesco Facchinetti: “Polizia con i cani”/ “Eravamo a tavola...”

Clara – Diamanti grezzi

Sangiovanni – Finiscimi

Fiorella Mannoia – Mariposa

La Sad – Autodistruttivo

Irama – Tu no

Ghali – Casa mia

Negramaro – Ricominciamo tutto

Annalisa – Sinceramente

Mahmood – Tuta gold

Diodato – Ti muovi

Loredana Bertè – Pazza

Geolier – I p’ me, tu p’ te

Alessandra Amoroso – Fino a qui

The Kolors – Un ragazzo una ragazza

Angelina Mango – La noia

Il Volo – Capolavoro

BigMama – La rabbia non ti basta

Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita

Emma – Apnea

Renga e Nek – Pazzo di te

Mr. Rain – Due altalene

Bnkr44 – Governo punk

Gazzelle – Tutto qui

Dargen D’Amico – Onda alta

Rose Villain – Click boom!

Santi Francesi – L’amore in bocca

Fred De Palma – Il cielo non ci vuole

Maninni – Spettacolare

Alfa – Vai!

Il Tre – Fragili











© RIPRODUZIONE RISERVATA