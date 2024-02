Ordine di uscita cantanti Sanremo 2024 e scaletta 2a serata/ Tutti gli abbinamenti

Ordine di uscita dei cantanti, 2a serata Sanremo 2024: i 15 artisti sul palco

Se ad aprire la prima serata del Festival di Sanremo 2024 è stata Clara, chi sarà l’artista che, invece, aprirà la seconda serata del Festival di Sanremo 2024? A differenza della prima serata durante la quale sul palco del Teatro Ariston si sono esibiti tutti e 30 gli artisti in gara, questa sera, saranno solo 15 gli artisti che si esibiranno sul palco del Teatro Ariston. Tuttavia, i 15 artisti che si esibiranno durante la terza serata, questa sera, saranno ugualmente presenti sul palco per presentare i colleghi in gara.

Una novità introdotta da Amadeus che, con un sorteggio, ha svelato anche gli abbinamenti tra cantanti in gara e cantanti che, per una sera, indosseranno i panni dei conduttori. Quali sono, dunque, gli abbinamenti della seconda serata di Sanremo 2024? E, soprattutto, chi avrà l’onere di aprire la serata e chi, invece, chiuderà la serata come accaduto a Il Tre durante la prima serata? Andiamo a scoprire la scaletta.

La scaletta della 2a serata del Festival di Sanremo 2024

Ad aprire la seconda serata del Festival di Sanremo 2024 sarà Fred De Palma presentato da Ghali mentre a chiudere la serata sarà proprio Clara che, invece, sarà presentata da uno dei gruppi italiani più amati da pubblico e critica ovvero i Negramaro. Ecco la scaletta completa con gli abbinamenti:

Fred De Palma presentato da Ghali

Renga-Nek presentati da La Sad

Alfa presentato da Mr. Rain

Dargen D’Amico presentato da Diodato

Il Volo presentati da Rose Villain

Gazelle presentata da BNKR44

Emma presentata da I Santi Francesi

Mahamood presentato da Alessandra Amoroso

BigMama presentata da Il Tre

The Kolors presentate da Angelina Mango

Geolier presentato da Fiorella Mannoia

Loredana Bertè presentata da Sangiovammoi

Annalisa presentata da Maninni

Irama presentato da Ricchi e Poveri

Clara presentata da Negramaro











