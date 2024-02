Ordine di uscita cantanti Sanremo 2024 e scaletta 3a serata/ Aprono Il Tre e Loredana Bertè

Ordine di uscita dei cantanti, 3a serata Sanremo 2024: i 15 artisti sul palco

Dopo il successo ottenuto dalla scelta di far presentare i cantanti in gara dai colleghi che non si sarebbero dovuto esibire durante la seconda serata, anche la terza serata del Festival di Sanremo 2024 mantiene la stessa impostazione. Questa sera, così, altri 15 cantanti in gara si esibiranno sul palco del Teatro Ariston e non solo saranno presentati da Amadeus e dalla co-conduttrice della serata ovvero Teresa Mannino ma anche dai colleghi che, invece, si sono esibiti durante la seconda serata. La scelta di Amadeus è piaciuta tantissimo al pubblico che ha apprezzato anche la capacità degli artisti in gara di condurre e presentare i colleghi mostrando ammirazione e rispetto.

Anche questa sera, gli abbinamenti sono stati affidati al caso e così, big della musica italiana come Loredana Bertè presenterà un giovane come Il Tre mentre i Ricchi e Poveri saranno presentati da una debuttante del Festival come Big Mama ma qual è l’ordine di uscita dei cantanti della terza serata del Festival di Sanremo 2024?

La scaletta della 3a serata del Festival di Sanremo 2024

Secondo l’ordine di uscita della terza serata del Festival di Sanremo 2024 ad aprire la gara sarà Il Tre che sarà presentato da una veterana come Loredana Bertè che, al termine delle proprie esibizioni, ha portato a casa la standing ovation del Teatro Ariston. A chiudere la terza serata, invece, sarà il gruppo La Sad presentato da Geolier che ha conquistato il primo posto dei top 5 della seconda serata del Festival. Ecco l’ordine di uscita completo:

Il Tre presentato da Loredana Bertè

Maninni presentato da Alfa

BNKR44 presentati da Fred De Palma

I Santi Francesi presentati da Clara

Mr.Rain presentato da Il Volo

Rose Villain presentata da Gazelle

Alessandra Amoroso presentata da Dargen D’Amico

Ricchi e Poveri presentati da BigMama

Angelina Mango presentato da Irama

Diodato presentato da The Kolors

Ghali presentato da Mahamood

Negramaro presentati da Emma

Fiorella Mannoia presentata da Annalisa

Sangiovanni presentato da Renga-Nek

La Sad presentati da Geolier











