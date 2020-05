Ore 15:17 attacco al treno/ Video, su Rete 4 il film di Clint Eastwood (27 maggio)

Pubblicità

Ore 15:17 attacco al treno va in onda su Rete 4 per la prima serata di oggi, mercoledì 27 maggio, a partire dalle ore 21:25. Si tratta di una pellicola realizzata da diverse case cinematografiche tra cui la Warner Bros e la malpaso Productions nel 2018 con la regia di Clint Eastwood mentre il soggetto è stato tratto dal libro scritto da Jeffrey E. Stern in collaborazione con Spencer Stone, Anthony Sadler e Alek Skarlatos e la sceneggiatura è di Dorothy Blyskal. Il montaggio è stato realizzato da Blu Murray, le musiche della colonna sonora sono state composte da Christian Jacob e la scenografia è di Kevin Ishioka. Nel cast sono presenti Spencer Stone, Anthony Sadler, Alek Skarlatos, Judy Greer e Jenna Fisher.

Pubblicità

Ore 15:17 attacco al treno, la trama del film

Ecco la trama di Ore 15:17 attacco al treno. La sera del 21 agosto del 2015 il mondo intero apprende dei vari telegiornali nazionali di un attentato terroristico messo in atto nei confronti di un famoso treno che quotidianamente ricopre il percorso per andare da Amsterdam a Parigi e viceversa. Un vile attentato terroristico effettuato da un gruppo di terroristi capeggiati da un marocchino con il solo intento di creare morte e distruzione. Fortunatamente l’attentato turistico non riesce a centrare il vero obiettivo grazie al coraggio e alla tenacia di tre giovani americani che si trovavano per puro caso su quel vagone. Due di quei tre americanj erano dei militari per cui ben sapevano come muoversi in questo genere di situazione riuscendo ad immobilizzare il pericoloso terrorista e mettere in salvo oltre 500 passeggeri. Una strage soltanto sfiorata ma che avrebbe potuto avere dei numeri drammatici. Nel corso della pellicola viene ripercorsa la vita di tutti e tre questi giovani eroi i quali si trovavano su quel treno soltanto in ragione della loro voglia di scoprire le tante bellezze dell’ Europa ed in particolar modo di visitare delle città straordinarie come Roma, Venezia, Parigi e Amsterdam. I

l caso ha voluto che questi tre coraggiosi uomini si trovassero su quel treno nel momento preciso in cui l’assalitore decide di portare avanti il suo diabolico piano. Nel corso della pellicola inoltre si farà riferimento ai tanti momenti difficili che i tre amici hanno dovuto affrontare nel corso della loro esistenza partendo dalle problematiche legate al proprio posto di lavoro fino ad arrivare alle vicende maggiormente personali. In questo lungo e difficile percorso i tre hanno sempre però potuto far leva sulla grande amicizia e sulla solidità del loro rapporto permettendo loro di superare problemi molto seri come nel caso dell’attentato di quel treno.

Pubblicità

Video, il trailer di Ore 15:17 attacco al treno





© RIPRODUZIONE RISERVATA