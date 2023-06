Orgoglio e pregiudizio, nei panni di Miss Bennet/ Jane Austen su Canale 5, oggi, mercoledì 28 giugno 2023

Orgoglio e pregiudizio – nei panni di Miss Bennett, diretto da Michael Kampa

Mercoledì 28 giugno, andrà in onda su Canale 5, alle ore 16,45, la commedia romantica del 2019 Orgoglio e pregiudizio – Nei panni di Miss Bennett. La pellicola è diretta dal regista statunitense Michael Kampa, film director che collaborerà di nuovo con l’attrice Lexi Giovagnoli nel film La legge dell’attrazione, dove interpreterà anche in quell’occasione la protagonista.

Il cast di Orgoglio e pregiudizio, come abbiamo anticipato, vede come protagonista l’attrice statunitense Lexi Giovagnoli, interprete di numerosi film romantici come 10 passi dell’amore, L’amore nelle piccole cose e Tango d’amore, nei panni della bella e intraprendente Kate e, al suo fianco, come co-protagonista, l’attore e modello britannico David Witts, conosciuto per la sua interpretazione di Joey Branning nella soap opera televisiva britannica EastEnders, è il saccente Liam. La coppia di attori si ritroverà a lavorare di nuovo insieme nel 2021 nel film sentimentale Accidentally in love.

In questo lungometraggio compare anche l’attrice Sarah Mitchell, nei panni di Sarah, la madre della ragazza, che collaborerà con la Giovagnoli sia in La legge dell’attrazione che in Accidentally in love.

La trama del film Orgoglio e pregiudizio – Nei panni di Miss Bennett, una Jane Austen contemporanea

Nel film Orgoglio e pregiudizio – Nei panni di Miss Bennet, la protagonista è Kate Miller, una ragazza che ha raggiunto la celebrità sul web grazie al suo vlog. Un giorno arriva una proposta che potrebbe cambiarle la vita: interpretare il personaggio di Elizabeth Bennet in una trasposizione teatrale della celebre opera di Jane Austen, Orgoglio e Pregiudizio. Purtroppo la ragazza ha serie difficoltà nel riuscire a imparare a padroneggiare un accento britannico che sia il più possibile credibile e viene guardata con superiorità dall’attore che vestirà i panni del co-protagonista, Liam, un’artista di formazione classica super preparato per interpretare il controverso personaggio del signor Darcy.

Iniziano fin da subito a volare scintille, in una versione moderna della storia della nota scrittrice inglese.

Kate inizia a dubitare di se stessa, sente di non essere pronta per interpretare un ruolo così importante, ma allo stesso tempo non è disposta a darla vinta a Liam e rinunciare a un’occasione così importante e che rappresenta il suo più grande sogno.

Riuscirà la bella e coraggiosa Kate a vincere i suoi timori e a convincere prima di tutto se stessa di avere le qualità per essere la nuova Elizabeth Bennet? Liam riuscirà a superare i suoi pregiudizi e a scoprire le grandi qualità di Kate, trovando magari il suo grande amore?

