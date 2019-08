Orgoglio e pregiudizio/ Video, su Canale 5 il film con Keira Knightley (10 agosto)

Orgoglio e pregiudizio sarà trasmesso oggi, 10 agosto, su Canale 5 dalle ore 15.50. Il film, tratto dal romanzo famosissimo della Austen, e il cui titolo originale è Pride and Prejudice, viene rilasciato nel 2005, per la regia di Joe Wright. Il cast stellare vanta nomi quali quello di Keira Knightley – nei panni dell’orgogliosa e affascinante Elizabeth Bennet, e di Matthew Macfadyen – interprete del bellissimo e misterioso Mister Darcy. Donald Sutherland, invece, è il Signor Bennet, intelligente e saggio, restio all’allontanamento delle figlie amatissime.

Orgoglio e pregiudizio, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Orgoglio e pregiudizio. Tutto ha inizio quando il gentile, nonché ricco, Signor Bingley si innamora di Jane Bennet, maggiore delle cinque figlie del Signore e della Signora Bettet: se il primo, però, è pacato e rispettoso, la seconda, invece, è pettegola e spregiudicata, interessata ossessivamente dal pensiero di “sistemare” le figlie al meglio. Questo atteggiamento, però, non sfugge all’accompagnatore del Signor Bigley – un certo Signor Darcy. Tenebroso e austero, lui, non perde tempo a catalogare come approfittatori e di basso ceto la famiglia di Jane, allontanando, in questo modo, i due teneri innamorati. Eppure anche il Signor Darcy avrebbe avuto la sua possibilità di innamorarsi di Elizabeth Bennet, sorella di Jane, se solo fosse stato meno orgoglioso e carico di pregiudizi nei suoi riguardi. La situazione, destinata a degenerare rapidamente per colpa di una battuta infelice del Signor Darcy, captata dalla bella Elizabeth, porteranno alla maturazione di un sentimento ambiguo e altalenante. Il risentimento nel cuore di Elizabeth, infatti, la porterà ad allontanarsi dal severo Darcy – pur trovandolo intimamente affascinante – per avvicinarsi al bel luogotenente Wickham, simpatico e estroverso. Ma ecco lo scontro, la gelosia, il sospetto. Basta un incontro casuale tra Darcy e Wickham per scatenare una tempesta fatta di sguardi cattivi e austeri: è evidente che tra i due non corra buon sangue; ma le motivazioni sono ben differenti da quelle che appaiono superficialmente. Tra balli, corse sotto la pioggia e viaggi nella bellissima e rurale Inghilterra del 1700, si realizza una delle storie d’amore più belle degli ultimi secoli. Come finiranno Darcy e Elizabeth? Riusciranno a superare orgoglio e pregiudizio?

