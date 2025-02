Molti conoscono Orian Ichaki per essere stata una delle concorrenti più chiacchierate de La Talpa, ma non tutti sanno che da qualche tempo è anche la fidanzata di Federico Rossi, ex membro del duo Benji e Fede. Di origini israeliane, la modella e attrice è amatissima dal pubblico di Canale 5. Oltre a La Talpa è stata anche Madre Natura nel programma di Paolo Bonolis, Ciao Darwin, dove ha ricevuto tantissimi complimenti per il suo aspetto da dea.

Da giovanissima si trasferisce in Italia partendo da Herzliya per inseguire il suo sogno di diventare una super modella. Grazie al suo meraviglioso fisico inizia ben presto a diventare un volto noto nel mondo della moda, tanto da essere ingaggiata per numerose campagne pubblicitarie, tra cui quella di Tezenis e Guess. Da qui comincia la sua carriera vera e propria che la porta a sfilare su importantissime passerelle quali Tokyo, Milano, New York e Parigi. Sui social gestisce anche un suo personale brand di gioielli insieme a suo fratello e parallelamente è impegnata a sponsorizzare brand di carattere internazionale.

Orian Ichaki è davvero fidanzata con Federico Rossi? I rumor mai confermati

Molti attribuiscono a Orian Ichaki un flirt con Federico Rossi, ma l’ex cantante di Benji e Fede non ha mai confermato le voci che lo vedrebbero fidanzato della modella. E tantomeno lei. Del resto, sebbene la ragazza sia una figura di spicco nel settore della moda, non ha mia voluto rivelare alcuna informazione di carattere privato. Di lei si sa solo che è figlia di due personalità di spicco, quali il padre Guy Ichaki, noto imprenditore, e una famosa numerologa e terapista Roital More. Grazie alla presenza di una mamma e un papà così all’avanguardia è cresciuta nella cosiddetta maniera cosmopolita, imparando tanto sin da piccolissima.

Oggi Orian Ichaki vive ancora in Italia, più precisamente a Milano dove lavora nel mondo della moda. In ogni caso, non dimentica il suo Paese d’origine e ogni tanto torna in Israele. A tal proposito, di recente ha raccontato di un’esperienza alquanto singolare, quella di essere rimasta chiusa in un bunker per proteggersi dalle bombe dato il difficile periodo di tensioni politiche. Nonostante la paura rimane una viaggiatrice incallita, amante delle diverse culture e di un mondo tutto da scoprire. Ora non ci resta che scoprire se la bellissima Orian Ichaki sia davvero la fidanzata di Federico Rossi o se i due siano semplicemente grandi amici.