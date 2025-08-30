Orian Ichaki, chi è la giovane modella protagonista di Ciao Darwin? È stata Madre Natura, poi di recente l'esperienza a La Talpa

Tra i volti di Ciao Darwin, uno di quelli che ha destato maggiore curiosità è senza dubbio quello di Orian Ichaki, modella di origine israeliana che ha colpito per il suo splendido fisico, per la sua lunga chioma bionda e per il suo sguardo penetrante. I telespettatori, rimasti impressionati dalla sua bellezza, hanno poi avuto modo di conoscerla meglio durante l’esperienza a La Talpa, reality show al quale la bella modella ha preso parte qualche tempo fa, mostrando lati inediti di sé. Tra le cose che sappiamo in merito a Orian Ichaki, la sua città di nascita: la modella è venuta al mondo a Herzliya, in Israele, nel 1999.

La mamma della giovane fa la terapista mentre il papà è un imprenditore. Lei, invece, è sempre stata appassionata di moda. Il suo percorso nel settore è cominciato quando era giovanissima: ha iniziato a sfilare in patria, per poi approdare in Europa e calcare i palchi più importanti del mondo, da Parigi a Londra, fino a Milano, ma anche fuori dall’Europa, come a New York e Tokyo. Una carriera dunque ben avviata quella di Orian Ichaki, che proprio in Italia è poi approdata in tv con diverse esperienze sul piccolo schermo, da Ciao Darwin a La Talpa.

Chi è Orian Ichaki: “In Israele ho fatto il militare”

Dopo essere stata Madre Natura a Ciao Darwin, facendo impazzire i telespettatori con la sua bellezza eterea, Orian Ichaki ha preso parte a La Talpa. Proprio durante il reality show condotto da Diletta Leotta ha raccontato qualcosa su di lei che nessuno sapeva. “Ho fatto il militare per due anni, sono un comandante. Sembro la classica bionda modella, ma faccio attenzione a tutto” ha rivelato la ragazza. Per quanto riguarda la vita privata, qualche anno fa Orian è stata accostata al cantante Federico Rossi ma la loro presunta relazione non è mai stata confermata.