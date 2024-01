Orian Ichaki, chi è Madre Natura nella 7a puntata di Ciao Darwin 2023/ I flirt con Hell Raton, Federico Rossi

Chi è Orian Ichaki, Madre Natura a Ciao Darwin 2023 nella 7a puntata: modella e attrice

Si chiama Orian Ichaki la bellissima Madre Natura che si prepara a fare il suo ingresso nello studio di Ciao Darwin 2023 nel corso della settima puntata, che vedrà la sfida tra Trattorie e Stellati. Modella e attrice che vive a Milano, Orian ha lunghi capelli biondi e occhi verdi e su Instagram conta oltre 38mila follower. Nei vari scatti postati, Orian si mostra in passerella o in posa per scatti pubblicitari per marchi come Guess.

Questa sera si prepara dunque a fare il suo esordio televisivo, scendendo le scale del noto studio di Ciao Darwin per poi prendere posto accanto al mappamondo, sulla sedia in cima alla scalinata. È stata proprio Orian Ichaki d’altronde a condividere in una story su Instagram una foto dallo studio di Ciao Darwin (che trovate in fondo all’articolo), confermando di essere la nuova Madre Natura.

Orian Ichaki e i flirt con Federico Rossi e Hell Raton

Dopo Aleksandra Korotkaia, Sarah Shaw, Andreea Sasu e il Padre Natura Lukasz Zarazowski, a ricoprire questi panni di Madre Natura in questa settima puntata di Ciao Darwin è Orian Ichaki. La modella è nota però anche per alcuni gossip che l’hanno vista protagonista in Italia. Nel 2023 si è parlato di lei come la nuova fidanzata di Federico Rossi. Prima di lui, Orian ha avuto una relazione con Hell Raton, alias Manuel Zappadu, un rapper e produttore discografico italiano, che il pubblico ha conosciuto anche come giudice di X Factor qualche anno fa. Orian Ichaki è pronta questa sera a conquistare tutti i telespettatori di Ciao Darwin 2023 con la sua bellezza mozzafiato nei panni della nuova Madre Natura.

