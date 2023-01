Oriana a letto con Daniele, la reazione di Luca Onestini al GF Vip/ “È una cosa intima” e la stuzzica…

Oriana e la notte passata con Daniele Dal Moro al GF Vip: la reazione di Luca Onestini

La notte passata a letto insieme nella Casa del Grande Fratello Vip da Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro ha scatenato varie reazioni. Una è quella di Nicole Murgia, che ha ormai reso palese il suo interesse nei confronti di Daniele; l’altra è stata invece quella di Luca Onestini. Oriana si è infatti avvicinata anche a lui nel corso delle ultime settimane, non negando di provare un interesse fisico per lui.

È proprio dopo aver ricevuto il due di picche e “una porta in faccia” da Luca che Oriana si è riavvicinata a Daniele, con il quale ha poi trascorso la notte. Ma qual è stata la reazione di Onestini? Il gieffino, coerente con quanto dichiarato alla Marzoli, ci ha riso su, scherzando sulla cosa e mostrandosi per nulla infastidito.

Luca Onestini stuzzica Oriana dopo la notte insieme a Daniele

Prima Luca ha commentato l’accaduto in confessionale, dichiarando: “Dormire nello stesso letto è una cosa intima“; poi ha stuzzicato Oriana, facendole capire che la notte passata con Daniele ha comunque un suo significato. Lei ha cercato di smorzare la cosa, dicendo che hanno solo dormito e che non è accaduto nulla di così intimo, ma Luca ha continuato a punzecchiarla, dicendole che ora nel suo di letto non dormirà mai. Piccole scene di gelosia ma dal tono leggero. Luca, infatti, non è sentimentalmente interessato a Oriana, motivo per il quale non si è intromesso nella conoscenza che la venezuelana sta facendo con Dal Moro che, al contrario, non nasconde di provare un interesse fisico per lei.

