Oriana asfalta Martina Nasoni al GF Vip: “Ragazzina che fa la finta santarellina”/ “Io e Daniele? Rosicona!”

Oriana asfalta Martina Nasoni al Grande Fratello Vip: “Io e Daniele? Rosicona!”

È scontro acceso tra Oriana Marzoli e Martina Nasoni in diretta al Grande Fratello Vip. Ad accenderlo è Alfonso Signorini che mostra a Oriana un filmato che riassume tutti i consigli che Martina ha dato a Daniele Dal Moro ‘contrari’ alla sua storia con la Marzoli.

Una visione che scatena la replica stizzita di Oriana: “Questa ragazzina che fa finta di essere santarellina però vedi come mette zizzania! Sei una rosicona! – tuona in diretta – Daniele mi conosce da tre mesi ed ha voluto avvicinarsi nonostante sapesse come sono. Pensa a te, a quello che hai fatto e perché non ce l’hai fatta e vedi se va bene ora, riprovaci!” E lancia poi un’altra stoccata a Martina: “Non è che devo imparare proprio da te, anche perché non è che lui è rimasto con te e che siete innamorati.”

Martina replica a Oriana, poi interviene Daniele Dal Moro

Martina Nasoni però rimane calma, pur rispondendole a tono: “Io credo che il tuo modo di reagire non dia tanta fiducia a Daniele, non essere così impulsiva, sei immatura! Essere te stessa non è sbagliato, però non è neanche giusto che tu ti debba snaturare per lui!” Oriana però rimane sulle sue e le chiede di non darle consigli visto quello che è accaduto tra lei e Daniele in passato.

Anche Daniele dice la sua su questo scontro tra le due donne: “Credo che Martina alludesse al fatto che ora mi vede diverso. Oriana capisco che si trova in una posizione in cui non è che possa fare più di tanto per far cambiare il mio pensiero, però è anche vero che io non comando le mie emozioni a piacimento. Io volevo andarci piano, poi però le regole del gioco sono cambiate. Martina? Ci ho parlato poco in questa settimana proprio per non creare situazioni spiacevoli con Oriana.”

