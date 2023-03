Oriana e Antonella di nuovo nemiche?/ Tensioni al GF Vip, Marzoli: “Sta tornando quella di prima”

Nuove scintille tra Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli al Grande Fratello Vip

Dopo un periodo di totale tregua, la Casa del Grande Fratello Vip potrebbe tornare a spaccarsi in due fazioni. In particolare Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi potrebbero tornare ad essere acerrime nemiche. L’atmosfera si è infatti un po’ incrinata dopo la diretta di lunedì, durante la quale Oriana e Alberto De Pisis hanno avuto un acceso scontro.

Proprio lo scontro tra i due ha dato ad Antonella lo spunto per pungere la sua storica nemica sull’atteggiamento avuto con Edoardo. “Se mi fosse capitato di litigare con Nikita io non avrei mai detto che sarebbe meglio che se ne andasse!”, è la stoccata della Fiordelisi alla Marzoli, il tutto davanti ad Alberto. “Io non ho detto che dovrebbe andare via, ma che è pieno dunque forse era meglio se fosse uscito prima”, ha chiarito Oriana.

Oriana Marzoli contro Antonella: “Sta tornando ad essere come prima…”

L’uscita di Antonella ha fatto storcere il naso ad Oriana che, in confessionale, si è detta infastidita: “Antonella ha avuto degli atteggiamenti che mi hanno lasciato un po’ così. – ha spiegato la venezuelana – Mi hai visto litigare con Albi e ha voluto mettere il dito nella piaga, perché?” Ha quindi ricordato i passi fatti nei suoi confronti in queste ultime settimane: “Dopo che ho cercato di accoglierla, capirla, farla stare bene, ad un certo punto mi trovo sempre la Antonella di sempre… Sta iniziando di nuovo a mettere zizzania…”, ha infine aggiunto, commentando il cambiamento anche con alcuni compagni d’avventura. Che sia il preludio di nuove liti tra le due prime donne della Casa?

