Oriana e Daniele Dal Moro: lite notturna tra urla e parolacce/ La regia censura, ma…

Lite furiosa tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro

Notte turbolenta nella casa del Grande Fratello vip 2022 tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Al termine della puntata, i due hanno cominciato a confrontarsi in cucina, ma quello che sembrava un semplice chiarimento si è in poco tempo trasformato in una lite furiosa. Tra Oriana e Daniele sono volate urla, parole fuori posto e anche parolacce. Dopo i primi secondi della lite, tuttavia, la regia ha censurato tutto mandando in onda su entrambe le regie il giardino vuoto con la musica alta per non far sentire le urla. Una censura che ha scatenato la dura reazione del popolo di Twitter che si è scagliato contro tale scelta.

A spifferare, però, ciò che la regia non ha mandato in onda è stata Micol Incorvaia che ha raccontato ad Oriana ciò che ha detto Daniele. In casa, dopo lo squalifica di Edoardo Donnamaria con cui si è schierato in massa il popolo del web come potete vedere dai tweet più in basso, la paura di un nuovo provvedimento disciplinare è viva.

Il racconto di Micol Incorvaia

Poco prima che la regia staccasse inquadrando il giardino, Daniele, rivolgendosi ad Oriana, ha detto: “Se dovessi dire io quello che non mi va bene di te andiamo avanti parecchio. Senti io nemmeno voglio parlarti basta! Ciao te lo dico io! Ma chi vuole una che si comporta come te a 30 anni? Ma nessuno guarda!“. La replica della Marzoli non si è fatta attendere: “Adesso mi vuoi far passare come una persona di emme quando non lo sono, adesso ti interessa questo perché sei fatto così. Adesso mi vuoi far passare come una m ma io non lo sono e tu sei...”.

Al termine della lite, la regia è tornata ad inquadrare i concorrenti mostrando il momento in cui Micol racconta ad Oriana tutto ciò che ha detto Daniele: “No amore, tu no, io adesso parlo di lui. Guarda che lui ha proprio detto delle parolacce. Sì Daniele amo sto parlando di lui“.

Quando Donnamaria si è messo ad urlare non siete corsi a cambiare inquadratura. Con Daniele è la quarta volta che correte ai ripari. Non mi sembra equo.

#gfvip #incorvassi #donnalisi #oriele pic.twitter.com/doxbIPmjLd — Obey (@seinafalsa) March 10, 2023

Si vede che la censura di nuovo ha funzionato bene durante la notte per coprire gli ennesimi insulti e impulsività durante il litigio Daniele-Oriana

Intanto EdoD paga per tutti perché dopo 6 mesi la linea editoriale è improvvisamente cambiata #gfvip #incorvassi #oriele #donnalisi pic.twitter.com/53kAsz7ZRw — Gio Centralino (@GCentralino) March 10, 2023

Daniele: ma chi vuole una che si comporta come te a 30 anni ? ma nessuno

Oriana: adesso mi vuoi far passare come una persona di merda quando non lo sono, adesso ti interessa questo perché sei fatto così #gfvip #oriele pic.twitter.com/DWBjeclydY — 𝑽𝒂𝒍𝒆 ♐︎ (@afiresign_) March 10, 2023













