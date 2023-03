Oriana e Daniele in crisi al GF Vip? “Non ha voglia di stare con me”/ Signorini pesante: “Disastro!”

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro di nuovo in crisi al GF Vip? Lei al limite

Continuano ad alternarsi momenti buoni a momenti di scontro nella Casa del Grande Fratello Vip tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Anche dopo la cena per due che la produzione ha preparato per loro la notte scorsa, non sono mancati malumori, soprattutto da parte delle venezuelana. Colpa dell’atteggiamento sempre distaccato di Daniele che, nonostante la situazione romantica e relativamente privata, non si è lasciato andare, negandole anche un solo bacio.

Motivo per il quale, in confessionale, Oriana si è sfogata, dicendosi ancora una volta dubbiosa dell’interesse di Daniele nei suoi confronti. Idea che la gieffina ha chiaramente esposto anche a Signorini quando si è collegato con lei nel corso del daytime che anticipa la nuova diretta del GF Vip.

Oriana e Daniele, neppure un bacio durante la cena romantica al GF Vip: Signorini infierisce!

Quando Signorini ha definito la loro cena ‘un disastro’, Oriana ha replicato: “Neanche un bacio mi ha dato! Ho chiesto ai ragazzi ‘Ma voi veramente pensate che questo ragazzo fuori da qui vuole provarci con me? Perché io non sono sicura’. Io non voglio essere pesante, però io vedo che lui non ha tanta voglia…” Un dubbio questo che potrebbe trovare il suo chiarimento in diretta questa sera, visto che Signorini si è detto pronto ad approfondirlo con il diretto interessato.

Va detto che già pochi giorni fa Daniele Dal Moro si è lamentato delle continue richieste di Oriana, confidandosi con Nikita e Antonella: “Ha sempre qualcosa da ridire su di me. Sempre. Ma se non ti va bene niente, allora cosa vuoi? Per capire. Non accetta niente, niente. Perché oggi devi fare queste frecciate!”

