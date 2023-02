Oriana e Daniele, lite e scenata di gelosia per Martina/ Marzoli furiosa: “Vogliono mandarmi fuori di testa!”

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, lite e nuova crisi al Grande Fratello Vip 7

È di nuovo crisi nera tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro al Grande Fratello Vip 7. Dopo giorni di forte intesa e vicinanza, i due si sono allontanati ancora una volta. A causare l’ennesima lite un nuovo cambio di rotta di Dal Moro, negli ultimi giorni sempre distante da Oriana che, notando il distacco, ha deciso di affrontarlo.

Bruganelli contro Spartani al GF Vip: "Accordi per nomination"/ Web sbotta e incastra Antonella con un video

“Sono quattro giorni che non sei come prima, che eri attaccato. – ha tuonato Oriana confrontandosi con Daniele – Durante la puntata neanche mi consideri…“. Ha quindi spiegato di non riuscire ad abituarsi al fatto che “mi dai una cosa e poi mi togli tutto quello. Non lo fai perché c’è un motivo ma perché non ti va, che è diverso“. Daniele Dal Moro ha allora cercato di spiegare le motivazioni del suo allontanamento: “Non è che non mi vada, ma voglio stare anche con gli altri. C’ho la giornata in cui magari ce l’ho di più e la giornata in cui ci sono un po’ di meno, come oggi. Dopo, che a te non stia bene non è che lo decido io quello che è giusto e quello che è sbagliato…Tu pretendi e basta da me.”

Antonella Fiordelisi “Edoardo Donnamaria? Mi ami ancora?”/ Lui risponde con baci e carezze

Oriana Marzoli furiosa con Daniele: lui si riavvicina a Martina e c’è lo zampino di Antonella!

La lite non ha dunque trovato soluzione, anzi i due hanno iniziato ad ignorarsi e non parlarsi più. Al contempo però Daniele si è riavvicinato a Martina Nasoni, alla quale ha fatto un gavettone davanti a tutti. Pare, inoltre, che Antonella Fiordelisi si sia intromessa per cercare di far riconciliare Dal Moro e la Nasoni. Tutto questo ha fatto infuriare Oriana che è così sbottata: “Adesso che non ci parliamo più ricomincia un’altra volta?! Ma guarda che me lo sentivo! Queste godono sul fatto che io stia male con lui, in più hanno fatto pace? False! Antonella è la prima falsa. Lei l’unica cosa che vuole è mandarmi fuori di testa!”

LEGGI ANCHE:

GF Vip, Edoardo Donnamaria: frase choc ad Antonella/ "Quando vuoi i piselli chiamami"

© RIPRODUZIONE RISERVATA