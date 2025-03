Chi è Oriana Fallaci: una vita intensa e ricca di passioni

Oriana Fallaci è stata tante donne in una: giornalista, reporter di guerra, scrittrice, donna libera e indipendente che, nel corso della propria vita dedicata totalmente al giornalismo e al suo lavoro, ha affrontato e vissuto tanti dolori. Nata a Firenze nel 1929, è diventata donna in un periodo in cui era difficile, per le donne, imporre il proprio pensiero e realizzare i propri sogni. Oriana Fallaci, però, non si è mai arresa riuscendo a raggiungere vette altissime dal punto di vista professionale. La Fallaci, infatti, ha vissuto una vita ricca di avventure, scontri, amori, rinunce.

Prima di quattro figlie, sin da bambina, Oriana Fallaci è stata un’avida lettrice e, proprio la lettura, ha segnato totalmente la propria vita. Uno dei suoi autori preferiti era Jack London che l’ha ispirata e l’ha spinta a diventare una scrittrice. Nel corso degli anni, ha girato il mondo e intervistato alcuni dei personaggi più famosi al mondo come Frank Sinatra per poi dedicarsi ai suoi libri con cui si è raccontata anche come donna.

La malattia di Oriana Fallaci e come è morta

Quella di Oriana Fallaci è stata una vita intensa che, ad un certo punto, ha dovuto fare i conti con la malattia. La giornalista e la scrittrice ha scoperto di avere un tumore quando aveva 62 anni. La Fallaci definiva il tumore “un animale”. Tutto è iniziato con un tumore al seno. Dopo aver rinviato per mesi la visita con i medici, la Fallaci capisce di dover convivere con la malattia.

Dopo aver combattuto contro il tumore ai polmoni, la scrittrice non è riuscita a vincere la sua battaglia più grande. Oriana Fallaci, infatti, si è spenta il 15 settembre 2006 a 77 anni, dopo un peggioramento delle sue condizioni di salute. Un anno prima aveva lasciato la casa di New York per trascorrere l’ultimo periodo della sua vita a Firenze.

