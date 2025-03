In queste settimane milioni di appassionati stanno scoprendo nuovi dettagli della grande storia di Oriana Fallaci; icona del giornalismo italiano e scrittrice capace di graffiare con il solo utilizzo di voce e inchiostro. Miss Fallaci – in onda questa sera la terza puntata, 4 marzo 2025 – passa in rassegna anche i suoi amori, quelli travolgenti e quelli fugaci, e impossibile non inserire nel racconto la liaison tra Oriana Fallaci e Alfredo Pieroni: perchè si sono lasciati? Chi era la presunta amante del giornalista?

Domande che incuriosiscono gli appassionati che sono attinenti alla realtà; nel 1958 le strade di Oriana Fallaci e Alfredo Pieroni si incrociano a Londra, dalla professione sboccia una passione travolgente scandita da un sentimento mai provato prima dalla scrittrice. Per molti, fu il giornalista il vero grande amore; tanto importante quanto doloroso viste le vicissitudini vissute che poi scandirono la rottura; ma perchè Oriana Fallaci e Alfredo Pieroni si sono lasciati?

Oriana Fallaci, l’amore tormentato per Alfredo Pieroni e l’amante del giornalista

Alla base del rapporto tra Oriana Fallaci e Alfredo Pieroni c’era forse un problema di fondo: una distribuzione non equilibrata del sentimento. La scrittrice era pervasa dall’amore per il giornalista che, dal canto suo, non era focalizzato sull’idea di costruire una famiglia. Lo testimonia l’aborto di Oriana Fallaci, un evento che lei stessa ha raccontato come devastante e dovuto proprio alla mancanza di volontà da parte di Alfredo Pieroni di diventare padre. La lontananza, gli impegni professionali e anche l’esistenza di una presunta amante del giornalista; una donna inglese di nome Eleonora, una circostanza sconosciuta per lungo tempo ad Oriana Fallaci.

L’ultimo incontro mancato fu l’apice della rottura tra Oriana Fallaci e Alfredo Pieroni; sono rare e frammentarie le notizie sulla presunta amante del giornalista – pare una donna di nome Eleonora, di origini inglesi – e non è forse per tale ragione che i due si sono lasciati. La depressione e il tentativo di togliersi la vita; fu proprio quel suicidio mancato a porre fine alle speranza di Oriana Fallaci che da lì riprenderà in mano la sua vita, senza Alfredo Pieroni.