Il tema dei figli è sempre stato molto toccante e complesso per Oriana Fallaci. La celebre scrittrice e giornalista ha avuto una vita molto complicata, soprattutto dal punto di vista sentimentale e amoroso, fatta di delusioni e grandi sofferenze. La scrittrice ha conosciuto anche l’aborto sulla sua pelle e in più di un’occasione. Purtroppo, Oriana Fallaci ha avuto più aborti spontanei, esperienze drammatiche che l’hanno segnata nel profondo.

Oriana Fallaci e Alfredo Pieroni: perchè si sono lasciati e chi era l’amante Eleonora/ Un amore ‘sbilanciato’

Dopo questi drammi e la fine della storia d’amore con Alexandros Panagulis, la scrittrice non ha più intrapreso relazioni intimi e, dunque, tentativi di diventare madre. Eppure, negli anni successivi, ha spesso parlato di maternità e aborto, schierandosi dalla parte delle donne e del loro diritto a scegliere da sole per la propria vita. Come dimenticare, d’altronde, la sua Lettera ad un bambino mai nato, nella quale Fallaci affronta il delicato argomento con un vero e proprio monologo personale.

Albert Gordon, chi è il produttore?/ Incontro decisivo in America con Miss Oriana Fallaci

Oriana Fallaci e il figlio mai nato: un grande dolore per la scrittrice

Proprio in uno stralcio della sua Lettera, Oriana Fallaci esprime tutto il suo dolore per questa mancanza della sua vita: “Ho sempre desiderato avere un figlio. Uno dei più grandi dolori della mia vita è stato perdere il bambino che io e il mio compagno aspettavamo con orgoglio e allegria”. Il dramma dell’aborto ha toccato la vita di Oriana Fallaci, per la prima volta, nel 1958, durante la sua storia d’amore con Alfredo Pieroni. Un amore sofferto, complicato, che tanto fece soffrire Oriana, che arrivò anche a pensare al suicidio. Prima dell’aborto, Fallaci scoprì che Pieroni non avrebbe voluto avere un figlio, il che la portò a pensare all’aborto. Cosa che, tuttavia, non dovette fare, perché fu colpita poi da un aborto spontaneo.