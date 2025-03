Oriana Fallaci: perché è stata ricoverata in una clinica psichiatrica

La storia di Oriana Fallaci è stata raccontata nella fiction “Miss Fallaci” che vede Miriam Leone interpretare la scrittrice e giornalista che ha raccontato il mondo attraverso la propria libertà e indipendenza. Nell’ultima puntata della fiction, Oriana Fallaci si trova in una clinica psichiatrica dove è stata ricoverata per affrontare uno dei periodi più difficili e duri della sua vita. Dopo aver scoperto di essere incinta, consapevole che avrebbe dovuto affrontare la gravidanza da sola, decide di interromperla. L’aborto segna l’inizio di un crollo emotivo della scrittrice che crolla non sapendo più come rialzarsi.

Per provare a risollevarla, la Fallaci viene ricoverata nella clinica del dottor Vigna che, durante la degenza, la incoraggia ad affrontare i traumi del passato ripercorrendo tutto ciò che ha dovuto affrontare, anche i dolori più grandi, per riprendere in mano la propria vita, ma cosa si nasconde dietro il racconto della degenza nella clinica psichiatrica?

Oriana Fallaci e i traumi legati all’aborto

Oriana Fallaci non ha avuto figli ma alla maternità è legato uno dei periodi più duri in seguito al quale ebbe un vero e proprio crollo psicologico che la spinse a raccontarsi attraverso la scrittura. Nel 1958, ebbe un aborto spontaneo e, quell’evento traumatico, diede vita ad un abisso di dolore dal quale fu davvero difficile emergere. quella ferita ha segnato per sempre la vita della Fallaci che, purtroppo, in un momento di estrema fragilità, tentò il suicidio.

Con forza e determinazione, la Fallaci riuscì a riprendere in mano la propria vita raccontando quel terribile episodio in Lettera a un bambino mai nato, pubblicato nel 1975. Si tratta di un dialogo straziante tra una donna incinta e il figlio che non è mai nato e che per la Fallaci ha rappresentato una forma di terapia per emergere da quel dolore.

