Quello dell’aborto è un tema che torna ciclicamente nella vita di Oriana Fallaci, e di cui la scrittrice ha parlato anche in varie interviste, oltre che in uno scritto molto celebre: Lettera ad un bambino mai nato. In realtà, l’aborto è una drammatica esperienza che Oriana ha affrontato sulla sua pelle anche più di una volta, che è stato per lei fonte di grande sofferenza e disperazione.

Una parola, aborto, con la quale Oriana Fallaci ha dovuto fare i conti la prima volta nel 1968, durante la sua relazione col compagno Alfredo Pieroni. I due si erano incontrati l’anno prima e tra loro aveva avuto inizio una relazione stabile, fatta di profondo affetto. Questo fino a quando una serie di problematiche e l’intensificarsi dell’attività di giornalista e scrittrice di Fallaci iniziarono a creare tra i due una frattura, che divenne poi insanabile.

Oriana Fallaci ha combattuto per il diritto all’aborto: quando ne parlò in TV

Come accennato, nel 1968 Oriana Fallaci rimane incinta di Pieroni ma lui si tira indietro, ammettendo di non essere pronto ad assumersi responsabilità come questa. Motivo per il quale, la giornalista inizia a prendere in considerazione la possibilità di abortire. Un’idea che, in realtà, non si concretizza, almeno non volutamente: qualche tempo dopo, Oriana ha infatti un aborto spontaneo che la segnerà nel profondo e per sempre. Un’esperienza della quale, come detto, parlerà nel suo celebre scritto, mentre il tema dell’aborto sarà uno per i quali combatterà negli anni successivi, promuovendo il diritto della donna a scegliere per il proprio corpo.

“Io mi auguro che stasera ognuno di noi dimentichi che l’aborto non è un gioco politico. Che a restare incinte siamo noi donne, che a partorire siamo noi donne, che a morire partorendo o abortendo siamo noi.” dirà durante “A Z, un fatto come e perché”, programma del 1976. Nella stessa occasione, la scrittrice tenne a sottolineare come la scelta sia solo ad esclusivo appannaggio della donna, proprio perché è suo il corpo che porta in grembo la nuova vita.