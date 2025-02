Oriana Fallaci e la lunga lotta contro la malattia

Indipendente, forte e determinata, Oriana Fallaci non si è mai arresa combattendo contro la malattia con tutte le sue forze. Dopo aver dedicato tutta la propria vita alla scrittura e al giornalismo, Oriana Fallaci si è ritrovata a dover combattere la battaglia più grande, quella contro il tumore ai polmoni, una malattia che non le ha lasciato scampo ma che non le ha impedito, nel corso del tempo, di continuare a dedicarsi al proprio lavoro. La scoperta della malattia, arrivata quando la giornalista aveva 62 anni, la porta a metabolizzare l’inizio di un nuovo capitolo della vita come raccontava lei stessa.

«Sento che ho una creatura, un animale dentro», raccontava a Paul Hendrickson del Washington Post. «Ed è una cosa intelligente, che conosce i miei pensieri. Così non posso nascondere a lui quali sono i miei veri pensieri, e cioè che sono pessimista».

La morte di Oriana Fallaci

La battaglia contro il tumore di Oriana Fallaci cominciò quando, mentre lavorava alla scrittura di un suo libro, toccandosi, si rese conto di avere qualcosa al seno. «Eccolo qui, è un tumore al seno, sono finita», diceva. La scrittrice e giornalista, però, rinviò la visita con uno specialista ricevendo la diagnosi nel 1992. «Sono assetata di vita, ho ossessione della morte, ho paura della morte e amo la vita», diceva ancora la scrittrice provando ad allontanare la malattia che l’ha poi realmente colpita e contro cui ha provato a combattere.

Una battaglia che, però, la fallaci non è riuscita a vincere morendo il 15 settembre 2006 nella sua Firenze, città in cui era nata e alla quale era legatissima nonostante abbia viaggiato in gito per il mondo ponendo le basi della sua carriera in tante città che sono state fondamentali nella sua vita professionale.