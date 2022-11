Oriana gelosa di Antonino con Ginevra/ Fugge dal Confessionale e sbotta: “scenata!”, l’ira di Signorini

GF Vip 2022, Antonino e Ginevra in giardino: la reazione di Oriana Marzoli

Al Grande Fratello Vip 2022 l’incontro tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini ha scatenato reazioni contrastanti. Se da un lato è stato accolto con gioia dai loro affezionati fan, i #gintonic, dall’altro lato ha provocato la delusione di Oriana Marzoli. L’influencer percepisce ormai il distacco dall’hairstylist, che ha deciso di troncare i rapporti, ed è ancor più amareggiata dal confronto tra lui e Ginevra. Ascoltando le parole al miele che il coinquilino ha riservato alla Lamborghini, Oriana esce dal Confessionale e cerca di rifugiarsi in stanza.

Gesto che ha subito insospettito Alfonso Signorini, che aveva esplicitamente chiesto a lei e ad Antonella Fiordelisi di rimanere in Confessionale per assistere all’incontro tra Ginevra e Antonino. Troppa è la delusione e, tra le lacrime, confessa di non voler più avere a che fare con questa storia. Il conduttore però la invita a tirare fuori le unghie e la convoca in giardino per un confronto a tre. “Non mi andava di vedere questa scenata. Sembra che non abbia vissuto nulla con me, che non è successo niente” il suo sfogo in giardino.

Antonino a Ginevra: “Ti voglio un mondo di bene“

Oriana Marzoli lamenta dunque di essersi sentita trascurata, come se quanto vissuto con Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip 2022 non fosse mai esistito. Alfonso Signorini chiede al Vippone se desidera avere per qualche giorno Ginevra nella Casa, la sua risposta: “Io sarei contento. Oppure esco io adesso“. Affettuosamente la Lamborghini esclama: “Sei un bambacione! Non si dicono queste cose“. Oriana rimane in silenzio ed abbandona la conversazione, che invece prosegue serrata tra i due “piccioncini”.

“Io con Ginevra ho avuto un trasporto mentale che non ho avuto con nessuna, ed esiste ancora oggi” la risposta di Spinalbese. Ginevra lo invita ora a pensare solo a se stesso nel suo percorso nel reality: “Quello che devi chiederti è: non che tipo di donna vuoi, ma cambia tu atteggiamento. Tu cambi, e vedrai che quell’ostacolo non si ripresenterà più“. Il confronto si conclude con una dichiarazione di profondo affetto reciproco: “Ti voglio un mondo di bene“.











