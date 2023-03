Oriana, Giaele e Micol Incorvaia: lettera per Luna Onestini/ Una dolce dedica e...

L’eliminazione di Luca Onestini scuote il Grande Fratello Vip 2022

La seconda eliminazione della semifinale del Grande Fratello Vip 2022 ha lasciato l’amaro in bocca a diversi concorrenti già sicuri della finale del 3 aprile. Onestini è finito al televoto flash insieme ad Alberto De Pisis e Nikita Pelizon. Quest’ultima ha strappato il biglietto per la finale mentre Luca è stato definitivamente eliminato lasciando così ad Alberto la possibilità di giocarsi l’ultimo posto per la finalissima sfidando al televoto Milena Miconi. Il risultato del televoto ha spiazzato Oriana Marzoli, Giaele De Donà, Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi, già sicuri della finale.

I quattro vipponi erano pronti a riaccogliere in casa Luca festeggiando la sua presenza in finale, ma l’esito del televoto che, invece, ha regalato la finale a Nikita, li ha spiazzati. Deluse e amareggiate, Oriana, Giaele e Micol hanno così deciso di scrivere una lettera ad Onestini.

La lettera di Oriana, Giaele e Micol a Luca Onestini

Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà, sole in camera da letto, scrivono una lettera per salutare Luca Onestini e dimostrargli il loro affetto. Le tre finaliste ribadiscono di considerarlo il loro finalista, di volerlo rivedere tra una settimana quando si concluderà ufficialmente la lunga avventura del reality show e di volergli un gran bene.

“Ti vogliamo tanto bene, per noi resti il nostro finalista. Aspettaci fuori, ci vediamo tra poco. Il meglio deve ancora venire”, scrivono le tre ragazze aggiungendo una serie di cuori ed inserendo tra le firme anche i nomi di Tavassi e Alberto De Pisis. Il sogno, dunque, dei persiani, di vivere una finale tutta loro è stato interrotto dalla presenza di Nikita in finale.

