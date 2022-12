Oriana in crisi al GF Vip: “Una fig* come me non trova un ragazzo qui”/ “È strano, mai ricevuto un no”

Oriana Marzoli in crisi al Grande Fratello Vip: “Non ho mai ricevuto un no da un uomo, qui invece…”

Momenti di crisi per Oriana Marzoli nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. Questi giorni l’hanno vista non solo al centro di numerosi scontri e vere e proprie liti, ma ad alimentare il suo malumore è il comportamento di Luca Onestini nei suoi riguardi. Ormai è chiaro che ad Oriana Luca piaccia e non poco, eppure lui continua a rimanere sulle sue.

Di fronte a domanda diretta – “Oriana ti piace?” – lui ha dichiarato di trovarla una bella ragazza ma di vederla come un’amica, una persona con la quale si diverte e non un fidanzata. Parole dette anche alla diretta interessata che successivamente si è sfogata in confessionale, dove ha dichiarato di essere sorpresa da questi rifiuti ricevuti nella Casa del GF.

Oriana Marzoli ‘friendzonata’ da Luca Onestini: lo sfogo della gieffina

“Non mi è mai successo in vita mia e ora mi sto innervosendo. – è sbottata Oriana Marzoli in confessionale, aggiungendo – Una figa come me che non trova un ragazzo in questa Casa mi sembra un po’ strano, non ho mai ricevuto un no.” Poi, rivolta al comportamento di Luca Onestini, ha aggiunto: “Questa cosa mi dà un fastidio perché adesso sembra che io ho sempre voluto e lui no!”

Ad ascoltare i suoi sfoghi è stata poi l’amica Giaele De Donà che ha così commentato il suo comportamento nel corso di un confessionale: “Lei forse sta spingendo un po’ troppo sull’acceleratore perché vuole tutto e subito. Vi state conoscendo, adesso c’è un’amicizia, poi pian piano si vedrà”, le ha consigliato infine.

