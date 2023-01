Oriana innamorata di Luca Onestini o Daniele Dal Moro?/ Colpo di scena al GF Vip: “Il mio cuore è di…”

Oriana Marzoli, triangolo amoroso con Luca Onestini e Daniele Dal Moro al GF Vip?

Luca Onestini o Daniele Dal Moro? È probabilmente questo il dilemma amletico che affligge Oriana Marzoli nelle ultime settimane trascorse nella Casa del Grande Fratello Vip 7. La venezuelana, dopo aver archiviato in modo definitivo il flirt con Antonino Spinalbese, si è riavvicinata a Daniele per il quale ha iniziato a provare sin da subito un’attrazione. Le acque sono però state smosse dall’arrivo di Luca Onestini.

A lui Oriana si è avvicinata prima come amica ma nelle ultime settimane questa amicizia è diventata un’attrazione che ha portato la venezuelana ad ammettere di avere un debole per lui. Sia Daniele che Luca però non si sbilanciano, e pur stuzzicando Oriana con gesti e parole, non le danno modo di comprendere quali siano le vere sensazioni nei suoi confronti.

Chi piace veramente a Oriana Marzoli? “Il mio cuore è di…”

Di fronte all’atteggiamento vago di Luca Onestini, che preferisce al momento non sbilanciarsi, Oriana ha iniziato ad avere dubbi sulla veridicità del gieffino e dei suoi comportamenti. Questo l’ha portata a riavvicinarsi a Daniele che invece mantiene nei suoi confronti dei paletti in quando non si fida pienamente di lei. Al netto di questi atteggiamenti, Oriana ha vissuto un momento di crisi, arrivando a fare una rivelazione inaspettata a Davide Donadei.

“In questa casa di mer*a non mi interessa nessuno, – ha sbottato la Marzoli – poi faccio finta che qualcuno mi interessi qua dentro ma il mio cuore è già occupato dal mio ex”. Una dichiarazione importante che potrebbe essere veritiera ma anche una bugia in replica ai ‘rifiuti’ ricevuti dai due gieffini.

