“Oriana maleducata e manesca, cattivo gusto al GF Vip”/ Lettera choc a Signorini: lui replica e spiazza

È una lettera furiosa quella che Alfonso Signorini ha ricevuto e pubblicato nell’ultimo numero del settimanale CHI. Nella rubrica ‘Lettere al direttore’ si legge infatti quella di una telespettatrice del Grande Fratello Vip che ha criticato duramente una delle concorrenti dell’edizione in corso: Oriana Marzoli.

Questo il contenuto della lettera: “Caro direttore, guardo il GfVip da sempre, io la considero una persona intelligente, ma mi domando come può piacere un’Oriana che è maleducata, dice parolacce tutto il giorno e gira mezza nuda solo perché lei ‘sta lavorando’. Tutto questo é di cattivo gusto: ci dobbiamo adeguare alla Spagna come programmi? Spero di no. Per non parlare dei suoi gesti molto maneschi: non ho parole! E in tutto questo viene chiamata anche la ‘reina’: ma di cosa, del disagio che crea guardandola? Un caro saluto.”

Parole infuocate quelle della spettatrice alle quali il direttore di CHI, nonché conduttore del Grande Fratello Vip, ha deciso di replicare senza tuttavia sbilanciarsi sulla concorrente e, dunque, esponendo una sua simpatia o antipatia. “Cara lettrice, Oriana amatissima e odiatissima. – ha esordito Signorini nella sua replica, concludendo – Divide il pubblico, come tutte le persone dalla forte personalità. Sospendo il giudizio, per il momento. Un caro saluto”. Il giudizio volutamente sospeso potrebbe diventare chiaro solo alla fine del Grande Fratello Vip 7 o, almeno, fino all’uscita dalla Casa della Marzoli.

