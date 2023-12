Oriana Marzoli a Temptation Island Winter con Daniele Dal Moro?/ Rumor bomba, lei fa chiarezza e…

Oriana Marzoli smentisce l’ipotesi Temptation Island Winter con Daniele Dal Moro

A Turchesando, il programma di Radio Cusano Campus, si sono confidate tre ex concorrenti del Grande Fratello Vip: Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Nicole Murgia, che nella Casa di Cinecittà hanno stretto un grande rapporto di amicizia, che prosegue tuttora. Nel corso dell’intervista, in particolare, la Marzoli è stata interpellata sulla storia d’amore con Daniele Dal Moro e su un rumor circolante sul web nell’ultimo periodo: la coppia, infatti, è stata indicata come papabile protagonista di Temptation Island Winter.

Sebbene il programma, versione invernale del popolare docu-reality estivo condotto da Filippo Bisciglia, sia stato temporaneamente cancellato dal palinsesto tv, si vocifera che gli ‘Oriele’ potrebbero partecipare come concorrenti per mettere alla prova il loro amore. Tuttavia, l’influencer venezuelana smentisce tale indiscrezione, rivelando addirittura di non esserne a conoscenza. In compenso, scherza con le amiche: “Ma forse dovrebbero andare Micol con Tavassi o la Murgia con Maestrelli“. E, in fatto di gelosia, ammette: “Sono abbastanza gelosa, un 8.5 su 10“.

Nel corso dell’intervista, inoltre, Oriana Marzoli ha confermato di aver fatto pace con Antonella Fiordelisi. Come mostra un loro video sui social, le due ex gieffine si sono riappacificate. “Tra poco tocca alla Murgia fare pace con Antonella“, scherza l’influencer.

Ma come prosegue l’amore tra Oriana e Daniele Dal Moro? La coppia ha ormai abituato il pubblico e i loro fan a continui tira e molla, tra allontanamenti e riavvicinamenti. Alla fine, nonostante le crisi, i due riescono sempre a riconciliarsi consapevoli del forte amore che li lega. “Ormai tutta Italia secondo me l’ha capito, anche le mie amiche, tutti“, ammette la ragazza. “Alla fine, è vero che sono una persona con un carattere forte, anche lui ha un carattere forte, quindi se litighiamo, litighiamo forte. Ma quando stiamo bene, stiamo troppo bene. Siamo passionali. Ma alla fine è una scelta mia come una scelta sua: se alla gente piace va bene, se non piace va bene lo stesso“.

