Oriana Marzoli accusa il Grande Hermano Vip/ “Mi hanno dato una pillola da mettere sotto la lingua e…”

Oriana Marzoli e le pesanti accuse al Grande Hermano Vip: le sue parole

Oriana Marzoli è andata via dal Grande Hermano Vip, ma secondo la versione dell’influencer spagnola sarebbe stata cacciata. Una volta tornata a casa, la bionda venezuelana ha mosso altre pesanti accuse nei confronti del reality show. Nel particolare, Marzoli sostiene che gli autori le abbiano dato delle pillole perchè “troppo nervosa”.

L’ex gieffina con delle storie su Instagram dichiara: “Dopo il confessionale io sono tornata in casa! Se avessi abbandonato non sarei tornata in casa con gli altri. Loro si dimenticano di come sono andate le cose? E poi c’è stata anche una pillola.” E ancora: “Bugie e ancora bugie! Dopo quel momento in confessionale che hanno mostrato, io sono uscita a parlare con loro attraverso la porta della produzione. Poi mi hanno dato una pillola da mettere sotto la lingua perché secondo loro ero “nervosa e ansiosa” e dopo la conversazione ho rimesso il mio amato microfono e sono tornata in casa, per provare il ballo. Ci sono le immagini, c’è l’orario che lo mostra, e l’audio mentre provo e dico a Gustavo e Marta che la pillola che mi hanno dato mi faceva girare la testa. Accuse? Questa è la verità. E nel filmato si vede come stavo.”

Oriana Marzoli contro il Grande Hermano Vip: “Quello italiano è stato bellissimo”

Oriana Marzoli ha continuato il suo duro sfogo verso la versione spagnola del Grande Fratello Vip: “Ops, che sfortuna per loro che io abbia così tanta memoria, che le immagini esistano e tutto possa essere dimostrato. A proposito, 5 mesi al GF Vip Italia, è stato tutto diverso. Per me quel percorso è stato bellissimo, sono arrivata in finale, la produzione, i dirigenti e il presentatore si sono congratulati con me per il bellissimo percorso che ho fatto, ho un pubblico italiano che mi adora. Queste sono le differenze con il programma spagnolo!”

E ancora: “Non ci sono altre domande, Vostro Onore. Le immagini parlano da sole, vi lascio qui un video di alcuni minuti dopo il confessionale. Traete le vostre conclusioni. Io non mollo proprio mai. Tant’è che mentre facevo le valigie, tra le lacrime ho chiesto a uno dei dirigenti: “Davvero mi buttate fuori?”. E mi hanno buttata fuori. Sono profondamente ferita da tutto quello che hanno detto su di me, da come avrebbero voluto lasciarmi, ma sono forte e la verità viene sempre alla luce”.













