Oriana Marzoli aggredita da fan di Antonella e Nikita al GF Vip/ Caos dopo la finale: “Stronz*, fai schifo”

Oriana Marzoli aggredita verbalmente in studio dopo la finale del GF Vip: cos’è accaduto

Si è scatenato il caos dopo la finale del Grande Fratello Vip 7 nello studio di Canale 5. Tra festeggiamenti e abbracci, non sono mancati episodi spiacevoli, come quelli accaduti a Oriana Marzoli. È Pipol Gossip a mostrare le immagini di una vera e propria aggressione verbale, con tanto di gestacci, ricevuti da Oriana da parte di alcune fan di Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon.

“Oriana Marzoli, subito dopo la proclamazione di Nikita come vincitrice della settima edizione del GFvip, in studio, è stata aggredita verbalmente da alcune fan della Pelizon e di Antonella Fiordelisi.” scrive la fonte, che aggiunge “Noi di Pipol eravamo presenti e abbiamo assistito a diversi atteggiamenti maleducati nei confronti della seconda classificata.”

Stando a quanto testimoniato anche dalle immagini mostrate (che trovate alla fine dell’articolo), Oriana avrebbe ricevuto insulti ed epiteti ben poco carini. Infatti si legge: “Le ragazze, e le signore, che si sono scagliate contro Oriana hanno iniziato a urlarle contro: ‘Oriana, un beso! Ha vinto lei, ha vinto Nikita. Rassegnati, stronza!’. E poi ancora: ‘Oriana, buon rosicamento!’ – ‘Fallita, fai schifo!’.”

Nel video Oriana reagisce col sorriso ai brutti attacchi, mandando in risposta un bacio. Per fermarle è costretto ad intervenire una persona della troupe, che infatti si vede bloccare le donne, in modo da evitare che la situazione possa degenerare. Insomma, una scena davvero spiacevole.

