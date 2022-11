Oriana Marzoli al Grande Fratello Vip, chi è la concorrente/ Ha un fidanzato o è single? Le curiosità

Chi è Oriana Marzoli nuova concorrente del Grande Fratello Vip? Carriera e biografia dell’influencer spagnola

Oriana Marzoli è una nota influencer spagnola che sarà la nuova concorrente del Grande Fratello Vip 2022. Sembra che Alfonso Signorini abbia puntato su di lei per rinvigorire la settima edizione del reality show: vediamo nel dettaglio, chi è.

Oriana Marzoli è nata il 13 marzo del 1992 a Caracas ed è molto nota in Spagna, meno in Italia. L’influencer che vanta 2 milioni di follower sui social, ha partecipato a molti programmi televisivi nel suo Paese. In particolare, l’apice del successo è arrivato con la versione spagnola di Uomini e Donne in cui è stata corteggiatrice, tronista e persino opinionista. Da lì, comincia a partecipare a diversi reality tra cui nel 2014 Supervivientes, corrispettivo dell’Isola dei Famosi. Inoltre, nel 2018, è stata concorrente al Gran Hermano Vip 6, ovvero la sesta edizione del Grande Fratello Vip italiano e La casa fuerte. Dunque, sembra che la nota influencer abbia diversa esperienza in quanto a reality, e potrebbe essere una valida presenza nella Casa più spiata d’Italia.

Oriana Marzoli, ha un fidanzato o è single? Tutte le curiosità

Oriana Marzoli ha avuto una storia con Ivan Gonzalez, calciatore che ha partecipato ad un’edizione del Grande Fratello Vip e a Uomini e Donne. La coppia ha intrapreso una relazione qualche anno fa, ma le cose non sono poi andate a buon fine per divergenze importanti. Secondo il gossip, la rottura sarebbe avvenuta perchè Gonzalez desiderava un figlio dall’influencer che, invece, non era pronta a compiere quel passo.

Oriana Marzoli attualmente, stando alle voci che circolano sul web, dovrebbe essere single e in cerca dell’amore. In un’intervista ad As, riportata da Tag24, l’influencer ha rivelato un dettaglio piuttosto curioso sui calciatori: “Mi scrivono diversi calciatori. Mi chiedono magari di uscire insieme, di vederci. A volte se non mi interessano, nemmeno rispondo. Alcuni sono del Real Madrid. Ad uno, giovane, ho risposto, perché è un bel ragazzo e mi piaceva. Poi, tramite amici che seguono il calcio, ho scoperto che questo ragazzo è sposato ed ha un figlio, nonostante la giovane età”.

