Oriana Marzoli alza le mani contro Antonino: calci e schiaffi al GF Vip/ È polemica: “Da squalifica!”

Oriana Marzoli scatena l’ira del web per la scena violenta su Antonino Spinalbese al GF Vip

Oriana Marzoli nella bufera. La concorrente del Grande Fratello Vip è finita nel mirino del web per un video che è ormai diventato virale e che la vede protagonista. Nelle immagini Oriana è in camera da letto con Antonino, di notte, e inizia a spintonarlo. Lui sorride alla reazione stizzita di lei che intanto continua a dargli schiaffi e anche qualche calcio, mentre lui si allontana e cerca di fermarla.

Oriana Marzoli, il sexy biliardo al GF Vip indigna il web/ "Trattata come oggetto. Massa di pervertiti!"

L’atmosfera è sicuramente di scherzo, visto che lui sorride, tuttavia la scena violenta ha scatenato l’indignazione del web. Sono tantissimi i messaggi di utenti che chiedono un provvedimento per la concorrente, qualcuno anche la squalifica, mentre c’è chi fa notare che se fosse stato il contrario sarebbe stato per tutti un fatto gravissimo e da condannare. È quest’ultima la risposta a chi infatti parla di gioco tra i due e giustifica la reazione della Marzoli.

GF Vip, Oriana Marzoli attacca la Bruganelli/ "Chissà cosa pensi di una donna che..."

Oriana Marzoli squalificata? Lo sfogo su Antonino

Quale sarà la reazione del Grande Fratello di fronte a queste immagini? Va detto che, prima di questo scontro con Antonino, Oriana ha espresso tutto il suo rammarico per il flirt e la notte passata con lui: “Comunque ho deciso dopo ieri. Forse è meglio che io non continuo così, devo togliermi questa attrazione. – ha annunciato Oriana a Luciano Punzo – Sai cosa c’è? Se mi lascio andare è peggio. A me piace divertirmi, ok? Però non sono fatta così. Diciamo che qui dentro mi andava bene lasciarmi andare, anche perché non sono fidanzata. Poi pensavo che con lui potesse esserci altro. Però poi mi sento male con me stessa. Perché io non sono fatta così, io fuori non vado subito e mi lascio andare. Quindi la mia decisione è di staccarmi.” ha concluso.

GF Vip choc, Antonino in Casa anche se positivo al Covid?/ Retroscena Giaele: "quella volta che stavi male…"

L’episodio di violenza di Oriana nei confronti di Antonino risalente a questa notte non può e non deve passare inosservato.È arrivato il momento di prendere dei seri provvedimenti perché questa aggressività non può più essere giustificata #gintonic #GFvip

pic.twitter.com/iOaB2Jcv53 — _a_l_eee 🎅🏻 (@_a_l_eee) December 3, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA