Oriana Marzoli ancora innamorata del suo ex?/ Il web ironizza: “uguale ad Antonino”

Oriana Marzoli ancora presa dal suo ex? Le parole di Giaele De Donà

Il triangolo tra Oriana Marzoli, Giaele De Donà e Antonino Spinalbese sta diventando sempre di più la dinamica più interessante del Grande Fratello Vip 2022. La bella influencer spagnola sembra molto presa dall’hair stylist, ma l’influencer non fa che intervenire sulla neo “coppia”.

Proprio Giaele De Donà ha rivelato ad Antonino che Oriana Marzoli sarebbe innamorata di un suo ex. Il parrucchiere, come riporta Biccy, si sfoga poi con Sarah Altobello: “Io non vorrei portare alle lunghe questa discussione, ma ho sentito delle cose che lei va a dire. Quindi questa volta mi sono detto ‘ok, per la prima volta forse è meglio se prima vedo e ho le prove’. Tanto domani in puntata faranno vedere se è successo qualcosa. Lei l’altro giorno a Giaele ha detto ‘no perché io sono ancora presa dal mio ex’. Io mi sono detto che non può fare così come fa con me se è ancora innamorata. Che sia ancora legata al suo ex ci sta, visto che sii è lasciata da 3 mesi, ma allora non può fare certe cose qui dentro. Quindi per questo aspetto domani la puntata per vedere se ho ragione”.

Oriana Marzoli smentisce le parole di Giaele: “Mai detto di essere innamorata del mio ex”

Oriana Marzoli smentisce di aver detto a Giaele De Donà di essere ancora innamorata del suo ex. Come riporta Biccy, l’influencer spagnola dichiara: “Voi non avete capito, lei ha detto a lui che io sono ancora presa per il mio ex. Sì ha detto che io sono innamorata ancora. Io non ho mai detto che amo ancora il mio ex fidanzato. Ho raccontato delle mie storie passate e dei tradimenti. Ho detto anche che ero venuta qui sperando di dimenticare tutto, ma è diverso dal dire che sono innamorata. E poi io cerco di chiarire con lei ma poi vedo incoerenza. Perché gli ha dovuto dire della cosa del mio ex? A volte, non capisco”.

Intanto il web ironizza sul fatto che due degli ex di Oriana Marzoli assomigliano moltissimo ad Antonino Spinalbese e Daniele Dal Moro. Come andrà a finire questo triangolo amoroso del Grande Fratello Vip 2022?

piangendo per gli ex di oriana che sono rispettivamente la copia uno di antonino e l’altro di daniele#GFVip pic.twitter.com/HgI84FfTV0 — 🍂𝐛𝐢 (@B1693) November 20, 2022













