Oriana Marzoli: “Antonino mi piace ancora, lo voglio”/ Lui ‘pensa’ a Ginevra, lei sbotta: “Vaffanc*lo”

Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese a confronto in diretta dopo la rottura al GF Vip

Alfonso Signorini, nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip, apre l’argomento ‘rottura’ per Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese e mette i due a confronto. Si torna a parlare della discussione nata tra i due per la figlia di Antonino e le risposte di Oriana, con Spinalbese che cerca di chiarire la sua visione dei fatti: “Lei più volte ha cercato di chiedermi scusa ma non deve farlo, perché non mi ha fatto del male, si tratta semplicemente di parlare di emozioni, di mia figlia, cosa che trovo difficile fare con le donne… con lei io l’ho trovato un po’ superficiale.”

Poi in merito alla figlia Luna Marì aggiunge: “Una parte di me sarebbe molto felice di rendere felice mia figlia, inconsciamente magari sceglierò una donna per il bene di mia figlia. Esagerato? Sì, io lo sono.”

Tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese spunta Ginevra e scatena il caos

Oriana è ancora affranta e ammette di essere ancora interessata a Lui: “In quel momento non ero molto lucida, ero molto allegra perché c’è l’aperitivo. – chiarisce, poi ammette – Lui ancora mi piace, ancora sto male e lo vorrei.”

Alfonso Signorini però mostra a lei e agli altri l’uscita sgradevole che Antonino ha avuto proprio nei confronti di Oriana, dicendole: “Io voglio una Ferrari, tu sei una Porsche”. “La verità è che tu vuoi la Lamborghini”, lo stuzzica Alfonso, scatenando l’ira di Oriana contro Antonino che si traduce in un ‘vaffanc*lo’.

