Oriana Marzoli asfalta Antonino Spinalbese/ “Io una z*ccola? Lui ha fatto di peggio!”

Oriana Marzoli non ce la fa più a sentirsi etichettare continuamente come una “poco di buono” al Grande Fratello Vip, a tal punto da lanciarsi in un’offensiva nei confronti di Antonino Spinalbese. La bionda venezuelana ha infatti allestito un paragone fra il suo atteggiamento nella Casa più spiata d’Italia e quello dell’ex di Belen Rodriguez, protagonista in questi mesi di numerosi flirt, più o meno confermati, all’interno del reality show condotto da Alfonso Signorini.

In particolare, nelle scorse ore Oriana Marzoli ha sbottato, arrivando a dire (come riportato da Biccy.it): “Mi stanno attaccando perché ho avuto il flirt con Antonino Spinalbese, poi mi sono avvicinata a Luca Onestini e ora a Daniele Dal Moro. Antonino ha fatto la stessa cosa e pure di peggio! Ci ha provato con Giaele, ci ha provato con Ginevra, ha fatto con me e dopo è tornato da Ginevra. Quindi, lui fa una figura bellissima perché è un maschio, se io faccio così sono una z*ccola! Non va bene”.

ORIANA MARZOLI, ATTACCO AD ANTONINO SPINALBESE: “A LUI NESSUNO DICE NULLA!”

Oriana Marzoli ha quindi aggiunto: “Nessuno dice nulla ad Antonino Spinalbese, la prendono a ridere. Allora devono reagire allo stesso modo anche con me. Come mai non si comportano così anche con lui?”. Uno sfogo che ha suscitato reazioni sui social media, ma anche all’interno della stessa Casa del Grande Fratello Vip, dove l’ex di Belen ha voluto replicare indirettamente alle frasi pronunciate da Oriana, commentandole con Nicole Murgia.

“Oriana Marzoli era presa? Io ti dico che qui dentro… Io dico che dalle sue parole e dai fatti… Non c’è nulla di nuovo da quello che mi è successo fuori di qui – ha asserito Antonino Spinalbese –. Lei era più presa dal personaggio, non sono sprovveduto. Sono figo e ci so fare? Senza dubbio, ma non è solo quello. Sono stato chiaro con lei e ci sta che poi si sia invaghita. Però io ero stato chiaro con lei. Guarda che lei l’ha girata dopo. È passata per presa e abbandonata. Infatti, poi ha fatto la stessa cosa con Onestini e Daniele”.

