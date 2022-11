Oriana Marzoli attacca Antonella Fiordelisi: “Finta, cerca la lite”/ Lei replica: “Grande giocatrice!”

Oriana Marzoli contro Antonella Fiordelisi: è guerra tra le due al Grande Fratello Vip!

Non scorre buon sangue tra Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli nella Casa del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini lo ha reso ancora più evidente durante l’ultima diretta, mostrando alcuni filmati in cui le due si lanciavano a vicenda stoccate e battute molto pungenti. Da qui lo scontro scaturito in diretta che non è tuttavia servito ad appianare le loro divergenze. Anzi, dopo la diretta entrambe, in confessionale, hanno lanciato nuove frecciatine all’ormai rivale.

Oriana Marzoli ha iniziato accusando Antonella di essere finta in diretta, solo per attirare su di se le telecamere: “Io non devo fingere, non sono fatta come lei, sono io. – ha tuonato la Marzoli – Lei invece sembra che deve fare sempre qualcosa… Per me non sei la protagonista, sei una di tutti. Quando stiamo in diretta fa così, si mette dentro il personaggio e per lei arriva l’ora di litigare. Quando vede le telecamere lei deve mostrarsi!”

Antonella Fiordelisi: “Per me Oriana è invisibile d’ora in poi”

Se Oriana Marzoli è dunque convinta che Antonella Fiordelisi faccia di tutto per litigare in diretta per avere visibilità, quest’ultima si dice pronta ad ignorarla d’ora in poi nella Casa. “Le donne l’hanno già capita, quindi stare con gli uomini la farà stare meglio. – le parole della Fiordelisi, che ha poi svelato i suoi propositi per il futuro al Grande Fratello Vip – Io non farà più il suo gioco, per me è una grande giocatrice e da ora una ragazza invisibile“. Sarà però difficile, visto il carattere peperino delle due, che nei prossimi giorni non tornino a punzecchiarsi.

