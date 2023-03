Oriana Marzoli attacca Nikita/ “Per te il valore dell’amicizia è inesistente”

Oriana Marzoli svela il motivo per cui nomina Nikita

Nella puntata di ieri, Oriana Marzoli è stata votata come prima finalista del Grande Fratello Vip 2022. A lei, dunque, la decisione di scegliere chi mandare in nomination. La bionda venezuelana non ha avuto dubbi sulla scelta da fare e ha indicato Nikita Pelizon.

L ‘influencer spagnola, svela in diretta i motivi per cui ha nominato la modella triestina: “Il motivo per cui ti nomino è semplice, perchè ho appena visto come per te il valore dell’amicizia è nullo, inesistente. Quando vedo che preferisce salvare un Davide che è arrivato dopo, rispetto alla tua amicizia con Daniele, non mi sembra giusto, limpido e non mi piace“. Oriana Marzoli non ha gradito che la Pelizon avesse messo da parte il bel veronese, rispetto a Davide Donadei.

Nikita Pelizon replica a Oriana Marzoli: “Ero combattuta ma…”

Dopo la nomination ricevuta da Oriana Marzoli, Nikita Pelizon ha replicato agli attacchi dell’influencer spagnola. La modella triestina è stata accusata di aver preferito Davide a Daniele, nonostante la forte amicizia che si è creata con il veronese nel corso dei mesi.

“Ero sicura avresti agito in questo modo. Ero molto combattuta. Personalmente Daniele non mi ha mai detto “ti voglio bene” anche se io gli voglio un sacco di bene. A prescindere da ciò gli ho detto mille volte che mi mancava e che non si sta più aprendo con me” ha spiegato la modella triestina. Oriana Marzoli però non ci sta e ribadisce: “Di due amici, uno che è amico tuo dall’inizio e ti ha dimostrato tanto e l’altro che è arrivato dopo. Non stai parlando di scegliere il tuo ragazzo rispetto a un amico“.













