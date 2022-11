Oriana Marzoli, ballo super sexy al GF Vip/ Scoppia la polemica sul web

Oriana Marzoli e il video piccante che ha fatto il giro sui social

Oriana Marzoli è finita nel vortice delle polemiche da quando è entrata nel Grande Fratello Vip 2022. Dall’attività fisica in bikini, alle liti con Tavassi e, infine, le dichiarazioni sulla figlia di Antonino Spinalbese che hanno posto fine alla frequentazione con l’hair stylist. Insomma, l’influencer spagnola non passa certo inosservata e di reality show se ne intende molto.

Questa volta, però, Oriana Marzoli è finita nel mirino del web per essersi esibita in un ballo super piccante e sexy al GF Vip, davanti agli sguardi interessati di alcuni concorrenti. Questo comportamento non è stato gradito a una parte del pubblico che ritiene certe manifestazioni indecorose e poco adatte a un reality show. Nel video, diventato virale su Tik Tok, l’influencer spagnola si muove in modo molto provocante non nascondendo le sue forme sinuose. Cosa ne penserà Alfonso Signorini sulla condotta dell’ex volto di Uomini e Donne?

Oriana Marzoli e la rivelazione hot su Antonino Spinalbese

Antonino Spinalbese ha deciso di rompere con Oriana Marzoli; secondo l’hair stylist l’influencer spagnola è superficiale e non capisce le sue esigenze da padre. Dopo giorni di malessere e lacrime per la gieffina, arriva una confessione piuttosto spinta a Sarah Altobello sull’ex di Belen.

Sarah chiede senza peli sulla lingua all’influencer spagnola: “Ma è dotato?”, Oriana Marzoli fa capire di sì e la Altobello risponde: “Ah quindi è top in quel senso? Wow, lombare! Non te lo aspettavi tu. Ma veramente, però non sembra. Io di solito me ne accorgo, mi casca l’occhio. Non mi sbaglio quasi mai con la possenza. Ho sempre trovato cose belle in quel senso”. Insomma, sembra che la gieffina in queste ore stia dando parecchio di cui discutere nella prossima puntata ad Alfonso Signorini, al quale non mancherà di certo materiale.

