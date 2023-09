Oriana Marzoli, bandita da Mediaset España/ Smentito l’addio al Gran Hermano vip 8: parla Daniele Dal Moro

Grande fratello vip 7, Oriana Marzoli lascia il Gran Hermano vip 8

Oltre l’assenza dalle trasmissioni in Italia post-Grande fratello vip 7, sulla scia della svolta anti-trash di Mediaset Italia che la vede esclusa dai palinsesti TV e streaming, Oriana Marzoli é cacciata via dal Grande fratello spagnolo, il Gran Hermano vip 8, su scelta di Mediaset España. É quanto si rileva da una serie di indiscrezioni circolanti nel web, sulla scia di un video diramato via social da Gran Hermano, la pagina che cura la comunicazione online del Grande Fratello spagnolo.

E nella caption del video che fa ora il giro della rete, in un tripudio di interazioni social a partire da X, Gran Hermano vip 8 annuncia l’addio di Oriana al reality promettendo uno speciale TV sul nuovo caso, la cui messa in onda é prevista alle 22:00 in chiaro tv su Tele Cinco, domenica 1° ottobre.

Ma Oriana Marzoli unitamente al fidanzato Daniele Dal Moro, (i due si conoscevano nella Casa del Grande Fratello vip 7 di Roma), non ci stanno. I due fidanzati sostengono tutt’altra versione dei fatti, sconfessando l’addio della Barbie al Gran Hermano vip 8, in quella che si direbbe minaccia congiunta di azioni legali verso il reality iberico e l’azienda di diffusione Mediaset España.

“@orianagonzalezmarzoli non ha abbandonato ma è stata cacciata per volontà della produzione -sentenzia perentorio Daniele Dal Moro, dopo aver preoccupato i fan con dei problemi di cuore-. Sicuramente tutte le porcate che avete fatto sia con lei che con me non verrano insabbiate E altrettanto sicuramente prenderemmo provvedimento legali. Ad ogni modo il vostro programma è davvero disgustoso e questo non lo dico io, lo dicono i numeri. Ma rispecchia profondamente la me**a di persone che siete.”.

La verità dell’ex Grande fratello vip 7, Oriana Marzoli

Dopodiché, sempre a mezzo stories sul re dei social giunge il chiarimento di Oriana Marzoli, che in queste ore atterra a Verona per riabbracciare Daniele Dal Moro, al rientro dalla Spagna: “NEGO CATEGORICAMENTE DI AVER ABBANDONATO IL #ghvip8. Qualsiasi informazione ufficiale e/o ufficiosa che affermi che io abbia abbandonato è FALSA.

Si saprà tutta la verità, per la quale mi riservo di esercitare le relative azioni legali. Grazie a tutti i miei fan e ai miei follower per il supporto, non vi avrei mai delusi.”.

