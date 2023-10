Oriana Marzoli: che succede con Daniele Dal Moro dopo l’addio al Gran Hermano vip 8?/ Si rivedono a Verona e.

Grande fratello vip 7, Oriana Marzoli ritrova Daniele Dal Moro in Italia dopo il Gran Hermano vip 8

Reduce dall’addio al Gran Hermano vip 8, il gioco del Grande Fratello in Spagna diventato un caso mediatico per la sua uscita, Oriana Marzoli, complice Daniele Dal Moro, diventa tendenza social. Il nuovo trend topic sul social X, che gli utenti dedicano a suon di interazioni alla Barbie made in Venezuela dagli occhi neri oltre al popolare #Oriele é l’hashtag #BentornataBebé, tra gli argomenti più discussi in tendenza nel web del momento. Questo con lo zampino della reunion tanto attesa della coppia che lei forma con il coinquilino conosciuto al Grande Fratello vip 7 scorso in Italia, Daniele Dal Moro.

Dopo la crisi d’amore avviatasi tra i due ex Grande Fratello vip 7 per effetto della partecipazione della Barbie al Gran Hermano vip made in Spagna 8 in lontananza dal fidanzato, dichiaratosi contrario alla partenza della dolce metà per il Reality iberico, Oriana Marzoli diventa un caso mediatico vista la sua improvvisa uscita di scena. Come annunciato via social dal Gran Hermano, Oriana Marzoli ha abbandonato la Casa spagnola,ma lei insieme al fidanzato minacciano in controreplica fanno sapere di volere adire le vie legali contro la produzione e l’azienda di diffusione del reality, Mediaset España, dal momento che lei sarebbe uscita dal gioco per effetto di una cacciata della controparte.

Fan degli Oriele in visibilio

E, intanto, ben al di là dell’accusa dei detrattori, gli utenti che online li tacciano di un amore inscenato per visibilità volta ad un tornaconto economico, Oriana Marzoli ritrova Daniele Dal Moro al rientro in Italia dalla Spagna, con l’influencer pronto ad attenderla all’aeroporto Marco Polo.

I due, non a caso, fanno breccia nei fan, immortalati nelle immagini esclusive della loro reunion tra le effusioni amorose più disparate, con la Barbie che sfoggia una tenuta casual come il suo Ken, anche se seducente, una jumpsuit in tinta color carne. E non é tutto. Tra le Instagram stories la coppia ex Grande Fratello vip 7 si lascia poi immortalare mentre il Ken porge all’amata Barbie un tenero regalo di bentornata a casa, a Verona, ossia di piatto di pasta al pomodoro e formaggio, caldo: “Ma quanto avevi voglia della pasta?”- incalza l’amata Barbie, il Ken Veneto, e Oriana Marzoli esclama con tono romantico di chi si sente di nuovo a casa: “Tanta!”.

Insomma, la lovestory degli Oriele continua, e intanto si fa incessante nel web l’indiscrezione secondo cui gli Oriele potrebbero essere banditi da Mediaset España, perlomeno dal canale di diffusione di Gran Hermano vip 8, Telecinco. Questo, in seguito alla puntata in cui, alla mancata reunion con Oriana Marzoli nell’ospitare al Gran Hermano vip 8, la Barbie rifiutava tra le lacrime la chance di rivedere il fidanzato al pagamento decurtante 12mila euro dal montepremi finale dei concorrenti. E in più il veneto finiva in preda ad una sfuriata urlando all’amata da fuori alla Casa iberica, occasione in cui tra un frangente e l’altro nella contestazione della mancata reunion con la compagna lui avrebbe bestemmiato e dato libero sfogo fisico ai danni della scenografia della produzione del reality.

“Daniele la guardava tutto il tempo perso innamorato”

“Il modo in cui la guarda è assurdo”

“Oriana ha detto che è innamorata, lo ama”

“Lui ha detto che non vedeva l’ora di riaverla fra le sue braccia” 💞#oriele pic.twitter.com/pyr6N7cKnq — 𝑽𝒂𝒍𝒆 ♐︎ (@afiresign_) October 1, 2023













