Oriana Marzoli, che succede con Daniele Dal Moro?/ “Non é stato tutto rosa, ma é reale…”

Grande fratello vip 7, Oriana Marzoli rompe il silenzio sulla storia d’amore con Daniele Dal Moro

Oriana Marzoli torna al centro della cronaca rosa, rompendo il silenzio social tenuto a lungo sulla lovestory avviata con Daniele Dal Moro al Grande Fratello vip 7. I due ex concorrenti del gioco nella Casa più spiata d’Italia che intrattiene i telespettatori sulle reti Mediaset da oltre vent’anni si conoscevano, per poi scambiarsi effusioni amorose nel mezzo del Grande Fratello vip 7 scorso.

Un flirt poi ufficializzatosi come un fidanzamento romantico all’uscita dei due giovani di scena dalla TV, a reality show concluso, tanto che gli ormai ex gieffini passavano al centro della cronaca rosa come i nuovi “Barbie & Ken”. Un idillio d’amore avanzato fino all’apparizione della coppia ex Grande Fratello vip 7 sul Red carpet del Festival del Cinema di Venezia nell’ultimo periodo. Ma al momento idilliaco, come una scena da proiezione al Grande schermo, seguiva poi la nuova crisi dopo i tira e molla tra i Barbie e Ken nella Casa del reality italiano.

Un momento no per la disapprovazione di Daniele Dal Moro alla notizia dell’impegno preso da Oriana Marzoli all’ingaggio nel cast dei concorrenti in gioco al Gran Hermano vip 8. L’equivalente edizione spagnola in corso del Grande Fratello made in Italy dedicata ai vip. Un’edizione, quella made in Spagna, che sin dai nastri di partenza vede Oriana Marzoli soffrire molto la mancanza di Daniele Dal Moro al di là della loro crisi d’amore, e la differenza per lei dura fino al momento dell’arrivo del Ken Veneto al reality per un chiarimento con la Barbie Venezuela, poi mancato per scelta della giovane messa al bivio dalla produzione del gioco: se incontrare il fidanzato decurtando dal montepremi finale 12mila euro o rinunciare a vedere il Ken, tenendo saldi i soldi in palio per la vincita finale.

Il messaggio romantico di Oriana Marzoli

Tuttavia, il sacrificio maturato tra le lacrime é risultato vano, per la Barbie Oriana Marzoli, visto il misterioso caso del suo addio al Gran Hermano vip 8. Il Gran Hermano da giorni sostiene la notizia del ritiro di Oriana Marzoli dal gioco, che lei con la complicità di Daniele Dal Moro smentiscono con l’accusa di una cacciata che la Barbie avrebbe subito dall’azienda di diffusione Mediaset. Questo, sulla scia di una sospetta candidatura di re-entry al Grande Fratello, da parte della Barbie.

E cosa ne sia stato della crisi della lovestory é ora la Barbie a rivelarlo. La battuta d’arresto in amore può dirsi superata, in un post che immortala i due ritrovati fidanzati in una serie di scatti, condivisi da Oriana Marzoli su Instagram con tanto di tag del fidanzato: “Anticipo questo testo che caricherei domani 4 ottobre, perché la foto è di oggi e perché ne ho voglia. Non siamo perfetti, né fingiamo di esserlo. Siamo solo 2 persone che nonostante le loro differenze, trovano sempre mille e una ragione e soprattutto mille voglia di stare insieme -si legge tra le righe del post romantico che Oriana Marzoli dedica all’amore trovato al Grande Fratello vip 7, Daniele Dal Moro-, ci siamo conosciuti in quella che per me è stata la migliore

esperienza della mia vita, e tu sei stato uno dei motivi che l’ha resa più speciale”.

La dedica d’amore prosegue ancora: “Non è stato tutto rosa, ma è REALE. Forse non siamo la tipica coppia “perfetta” che si vede da queste parti, ma per me vale molto di più il sentimento così grande che c’è tra noi. Questo sì che è perfetto… “. E la conclusione del post é altrettanto romantica, con una vera dichiarazione d’amore dell’ex Grande fratello vip destinata al fidanzato: “E anche se abbiamo molto carattere noi 2 e siamo “due imbecilli” ti amo e soprattutto amo ciò che siamo così com’è.”.











