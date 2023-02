Oriana Marzoli choc con Matteo Diamante: “Ho diritto a stare in Italia!” / É polemica

Grande fratello vip 7, esplode una furiosa lite tra Oriana Marzoli e Matteo Diamante

Il Grande Fratello vip 7 in corso diventa il luogo di un’accesa lite tra i coinquilini vip Oriana Marzoli e Matteo Diamante, che é ora un thread via social. Tra i telespettatori attivi nel web é infatti in corso un acceso dibattito, relativamente al contenuto della diretta dalla Casa del Grande Fratello vip 7 di questo weekend di metà febbraio 2023, dove volano parole piuttosto forti tra Oriana e Matteo. E tra le annesse reaction social, c’é chi ora invoca alla chiusura del reality show condotto da Alfonso Signorini, proprio per via della lite tra la bionda venezuelana e l’ex fidanzato dell’altra gieffina, Nikita Pelizon.

Lo scontro al centro della nuova polemica sul GFvip 7 si accende con Matteo Diamanti che esorta Oriana Marzoli ad assumere una condotta di gioco nella Casa più spiata di Italia sul bon ton, facendola sentire offesa: “Sei una maleducata! In Venezuela forse non c’è lo stesso tipo di educazione…”. Parole che scatenano la pronta reazione stizzita della bionda gieffina, la quale sbotta come a voler gridare al razzismo subito: “L’Italia è uguale alla Spagna. Orgogliosa di essere venezuelana! Cosa vuoi con la Spagna!”. E lo sfogo della gieffina dalle curve giunoniche, poi, si estende contro il coinquilino, Matteo, facendo dello scontro una questione improntata sulla mancata tolleranza verso lo straniero in Italia: “Ho il diritto di stare in Italia mi hanno chiamato loro del GF! Viva il Venezuela e Viva la Spagna come viva l’Italia ok?!“.

Il sentiment social sullo scontro del Grande Fratello vip 7

La lite, dalle battute piuttosto forti, intanto non passa inosservata al popolo del web e i commenti social non tardano ad arrivare: “Non erano frasi razziste…ho visto la diretta”, commenta qualche utente prendendo le difese di Matteo Diamanti. Poi, tra gli utenti c’é chi accusa Oriana di istigazione alle cattive maniere nella Casa, complice il sostegno nel gioco tv del possibile flirt Luca Onestini: “Questo schifo grazie a Oriana e Onestini. Due persone che non dovrebbero stare in TV già da un pezzo. Vergognatevi voi autori e Mediaset”.

“Matteo è stato più volte provocato; Oriana

chiama poco di buono in più lingue, e il

gf la copre….autori venduti ! VERGOGNA

ALLO STATO PURO, PERCHÉ L’HANNO

PROTETTA PURE SULLO SPUTO l? AUTORI

SIETE DEI VENDUTI !”, tuona poi un altro utente, tra le altre reaction del sentiment web che ora si registra a margine di un post del momento incriminato, targato The Pipol TV.











