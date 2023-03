Oriana Marzoli compie gli anni: chiede Nikita Pelizon fuori dal GFVIP/ “La verità..”

Grande Fratello vip: il GFvip festeggia il compleanno di Oriana Marzoli e spunta una verità inaspettata su Nikita Pelizon

Nelle ore segnate dai festeggiamenti, tra le mura del Gfvip 7, la prima finalista Oriana Marzoli svela di volere Nikita Pelizon fuori dal reality show. In un’aria di clima festivo che regna indiscusso nella Casa più spiata d’Italia, per la ricorrenza del suo compleanno la gieffina bionda si dà ai giochi collettivi, al Grande Fratello vip 7. E tra questi arriva il suo gioco preferito, quello della bottiglia. Per l’occasione, incalzata da Daniele Dal Moro su chi che, tra i coinquilini in nomination e quindi a rischio eliminazione al GFvip 7, vorrebbe fuori dal gioco tv, la festeggiata fa il nome secco di Nikita Pelizon. Il motivo?

“Dico la verità. Visto che a volte non mi

sono piaciuti certi atteggiamenti, dico

Nikita”, esordisce nella rivelazione, Oriana Marzoli. E arriva, poi, il momento per la bionda gieffina delle foto di rito, in occasione del compleanno del momento. Tra balli e altri momenti all’insegna della.spensieratezza del birthday party organizzato al GFvip 7 per la festeggiata Barbie dagli occhi neri, Oriana Marzoli si sfoga, poi, in confidenza con Edoardo Tavassi. Nel mirino dello sfogo c’é la nemica giurata, Nikita. Il motivo. A detta di Oriana Marzoli, Nikita muoverebbe la strategia di gioco improntata sul vittimismo.

L’affondo di Oriana Marzoli ai danni di Nikita Pelizon

La nemica, non a caso, si sottrarrebbe al momento in cui la festeggiata cerca di suggellare la pace tra le parti: “Con l’unica che non mi sono fatta la foto e gliel’ho detto in camera è Nikita. Le ho detto ad Antonella, come ad Andrea ‘Guarda che arriva un’altra volta la macchinetta fotografica, facciamoci una foto’ -spiega ad Edoardo, Oriana Marzoli-. Antonella è venuta ‘Sono già pronta’, mi ha detto. Anche Andrea. L’unica è stata lei. Dopo non voglio sentire più che dica…hai capito. No. Se vuoi fare la furba in questo senso…”.

Insomma, Oriana Marzoli avrebbe registrato il tentativo invano di una riappacificazione con Nikita Pelizon, nel momento in cui nella Casa la festeggiata si sarebbe concessa a tutti i coinquilini per delle foto di rito autocelebrative. Un atteggiamento avverso, che Oriana interpreta non solo come una chiusura nei suoi riguardi, ma al contempo anche come un segno inequivocabile. Ossia che, da parte di Nikita Pelizon vi sia la strategia di un gioco solista volta ad un mero fine: quello di accalappiarsi i consensi dell’occhio pubblico, nel gioco della “vittima”, per la vittoria del GFvip 7.











