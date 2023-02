Oriana Marzoli “Con Daniele? Mi sono lasciata andare”/ “Non avrei dovuto farlo”

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli: nessun riavvicinamento

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si evitano da giorni. L’ex tronista di Uomini e Donne non sembra intenzionato a passare del tempo con la venezuelana, evitando qualsiasi situazione in cui si possano ritrovare insieme. Oriana, invece, incoraggiata dai suoi amici ha cercato di riavvicinarsi a Daniele, ma le cose non sono andate bene: “Parliamo domani, in puntata”, ha detto l’imprenditore veneto, rimandando alla diretta di lunedì sera il loro confronto definitivo.

Dopo il tentativo fallito di riavvicinarsi a Daniele, Oriana Marzoli si è sfogata in sauna con Luca Onestini e Nicole Murgia: “Sono una stupida, mi sono lasciata andare, è una cosa che non avrei dovuto fare”. La venezuelana è dispiaciuta di aver seguito i consigli di Tavassi e di aver messo da parte l’orgoglio e di essersi mostrata vulnerabile agli occhi di Daniele, troppo troppo preoccupato di ciò che potrà emergere durante la puntata di lunedì 27 febbraio.

Oriana Marzoli: il difficile carattere di Daniale

Dopo aver ascoltato lo sfogo di Oriana Marzoli, Luca Onestini ha ammesso di aver dei dubbi e delle perplessità sulle coppie della casa, che sembrano vivere i loro rapporti all’insegna dello scontro e della polemica: “La relazione più normale è quella di Edoardo e Micol, tutti questi casini ai miei occhi risultano strani. È forzato quando si sta insieme ed è forzato quando si litiga”. Oriana ha ammesso di essere in difficoltà a causa del difficile carattere di Daniele, con cui è difficile avere un confronto sereno: “Lui deve avere sempre ragione, per forza. Non riesce ad ammettere i suoi errori”. Con il senno del poi, la venezuelena avrebbe lasciato tempo e spazio a Daniele invece di provare a riavvicinarsi a lui. Cosa accadrà tra loro durante la decisiva puntata di questa sera, lunedì 27 febbraio?

