Oriana Marzoli potrebbe tornare al Grande Fratello? Com’è noto, a partire dal 2026 su Canale 5 dovrebbe andare in onda una versione speciale del reality, ribattezzata GF Gold, pensata per celebrare i 25 anni dalla prima edizione del programma in Italia. In questo nuovo format, condotto da Alfonso Signorini, dovrebbero partecipare alcuni dei concorrenti più iconici di tutte le edizioni passate. E così, sono subito partiti i “toto-nomi” per capire chi potrebbe accettare di rientrare nella Casa. A tal proposito, un recente video pubblicato da Oriana ha fatto scattare più di un dubbio.

Nelle ultime ore, infatti, l’ex vippona ha condiviso una storia su Instagram che ha riacceso le speranze dei fan. Oriana ha raccontato di aver avuto due importanti riunioni di lavoro, di cui una completamente inaspettata, sia per lei che per chi la segue. “Impazzirete… posso solo dire che tutto torna“, ha detto la venezuelana. A quel punto, molti hanno subito pensato al GF, visto che il pubblico continua a chiedere a gran voce il suo ritorno nella Casa più spiata d’Italia.

Oriana Marzoli torna in Italia? Il dettaglio notato dai fan

Un ritorno al Grande Fratello italiano, per Oriana Marzoli, potrebbe rappresentare un vero e proprio riscatto, dopo le tante polemiche che hanno segnato la sua precedente esperienza nel reality. La sua edizione infatti fu molto contestata dal pubblico, dal conduttore Alfonso Signorini e da Pier Silvio Berlusconi, al punto che la Mediaset decise di “bannare” dai suoi canali quasi tutti i concorrenti. Con il passare delgi anni, però, la situazione sembra essersi calmata, tanto che lo stesso Signorini, settimane fa, disse di aver amato Oriana nel suo percorso. Ad ogni modo, si tratta solo di supposizioni, e non sappiamo bene a quale lavoro si stava riferendo la Marzoli nelle sue storie Instagram.