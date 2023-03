Oriana Marzoli confessione ad Antonella Fiordelisi/ “Nikita non è una vera amica”

Oriana mette in allarme Antonella Fiordelisi su Nikita: ecco cosa è successo

Nelle ultime settimane del Grande Fratello Vip 2022, c’è stato un avvicinamento importante tra Antonella Fiordelisi, Oriana Marzoli e il gruppo degli ‘Spartani’. La schermidora ha intravisto “sensibilità” da parte dell’influencer spagnola con cui, in passato, si è spesso scontrata.

Durante un confronto in giardino, Antonella Fiordelisi ha confidato agli ‘Spartani’ che Nikita Pelizon le abbia dato della stratega, proprio a causa del suo cambio di rotta. A questo punto, la bionda venezuelana ha messo in allarme la schermidora sulla modella triestina: “Antonella, io ho sempre detto che la vostra non era un’amicizia“. E ancora: “Ti sei avvicinata a lei perchè in quel momento non ti trovavi con noi, stavi male con me, Giaele, Micol ecc.” Di contro, la Fiordelisi non ha nascosto di esserci rimasta male per ciò che Nikita ha detto nei suoi confronti in confessionale. Per vedere la clip ufficiale clicca qui.

Antonella Fiordelisi sembra aver cambiato idea su Oriana perchè le ha mostrato comprensione e vicinanza dopo la “palpatina” di Donnamaria alla Murgia. Da quel momento, la schermidora si è avvicinata alla bionda venezuelana e, di conseguenza, al gruppo degli ‘Spartani’.

La schermidora ha spiegato i motivi del suo avvicinamento, in puntata: “Dopo quello che è successo con Edoardo si sono avvicinate Oriana e Giaele, un lato loro che ho scoperto, una sensibilità che soprattutto nel caso della prima non ho visto. Le ho viste vere e sincere. Ho cominciato a parlare con loro, anche con Micol, con Tavassi, che mi ha detto che ha scoperto un lato di me che non si vede in puntata”. Pace fatta con il gruppo degli ‘Spartani’ o solo strategia in vista della finale?

