Oriana Marzoli confessione hot su Antonino Spinalbese/ “Ce l’ha…”

Antonino Spinalbese chiude definitivamente con Oriana Marzoli

Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli hanno avuto un relazione che assomiglia di più a un fuoco di paglia. Dopo giorni di passione sotto le lenzuola, l’hair stylist non ha trovato nell’influencer spagnola la donna che possa stare al suo fianco definendola “superficiale”.

La rottura definitiva è stata innescata dalla confessione di Antonino Spinabese che ha rivelato ad Oriana Marzoli di sentire la mancanza della figlia Luna Marì. A questo punto, l’influencer spagnola ha risposto che anche a lei mancava il suo cane. La risposta della gieffina ha deluso fortemente l’hair stylist che ha deciso di chiudere i rapporti: “Il suo approccio, le risposte, l’ho trovato superficiale. Se prima facevo un passo indietro ora faccio proprio retromarcia. Io mi faccio prendere dalle mie sensazioni e so che quando mi rimane una cosa qua, rimane qua. Forse io più che trovare una donna vorrei trovare la donna perfetta per mia figlia e se dovessi partire da questa parte qui, manca proprio la materia prima.” L’influencer si è disperata per giorni, scoppiando in lacrime e cercando conforto negli altri inquilini ma l’hair stylist è rimasto fermo nella sua decisione.

Oriana Marzoli, dopo essere stata lasciata da Antonino Spinalbese, ha fatto una confessione hot a Sarah Altobello che le ha chiesto: “Ma è dotato“? A questo punto l’influencer spagnola fa capire che l’hair stylist sia molto dotato e Sarah commenta: “Ah quindi è top in quel senso? Wow, lombare! Non te lo aspettavi tu. Ma veramente, però non sembra. Io di solito me ne accorgo, mi casca l’occhio. Non mi sbaglio quasi mai con la possenza. Ho sempre trovato cose belle in quel senso”.

Insomma, sembra che sotto le lenzuola l’hair stylist non abbia affatto deluso le aspettative di Oriana Marzoli, anzi.

