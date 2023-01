Oriana Marzoli contro Dana Saber “Ho paura di te”/ “Malata e pazza. Cerchi la clip”

Oriana Marzoli e Dana Saber: lite nel cuore della notte

Lite notturna tra Oriana Marzoli e Dana Saber nella casa del Grande Fratello Vip 2022. Ancora una volta il motivo è la gestione degli armadi. La venezuelana, avendo poco spazio, ha preso i vestiti e le scarpe della modella marocchina e li ha spostati nell’armadio di Sarah Altobello. A quel punto, la Saber ha preso i vestiti della Marzoli e li hai buttati per terra. Oriana non è riuscita a trattenere la rabbia dando vita a un litigio che ha coinvolto tutti i vip. “Tu hai buttato le mie cose a terra! Io ho messo le tue cose sul pavimento?! Ma cosa dici, ho messo tutto nell’armadio di Sarah! Sei ridicola, patetica, stai cercando di provocarmi, cerchi una clip”, è sbottata la venezuelana. Poi ha rincarato ulteriormente la dose, contro Dana: “Sei una bugiarda, non ho buttato nulla. Pazza, pazza sei una pazza. Ho paura di te. Come ti permetti di buttare tutto a terra maleducata! Io non devo toccare le tue cose? E tu non puoi toccare il mio armadio, aprirlo e metterci la tua roba pazza. Sei malata, pazza!”.

Oriana Marzoli litiga anche con Sarah Altobello

Dana Saber non è certo rimasta in silenzio ad ascoltare le accuse di Oriana Marzoli, e ha prontamente replicato: “Tu sei una brutta maleducata… Senza il mio permesso tu non tocchi le mie cose. Adesso voglio vedere se toccherai ancora le mie cose. Forse hai imparato la lezione!”. Nikita ha cercato di calmare Dana, mentre Luca Onestini e Giaele hanno fatto lo stesso con Oriana. Non contenta però di quanto successo con la modella marocchina, Oriana ha discusso anche con Sarah Altobello colpevole di non averla difesa, confermando la sua versione, ma di aver scherzato sulla sua arrabbiatura Questa mattina Milena Miconi e Alberto De Pisis hanno cercato di far capire a Oriana quale sia stato il suo errore: “Questa notte avete mancato di rispetto a chi dormiva” .

