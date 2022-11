Oriana Marzoli corteggia Luca Onestini, “Sei fico”/ La reazione di Nikita Pelizon…

Oriana Marzoli fa dei complimenti a Luca Onestini, la reazione di Nikita Pelizon

Oriana Marzoli fa ingelosire Nikita Pelizon. La concorrente del Grande Fratello Vip ha fatto degli apprezzamenti nei confronti di Luca Onestini e la reazione di Nikita ha fatto il giro del web. Nelle scorse settimane, Nikita ha dichiarato il suo interesse nei confronti di Onestini che però l’ha frenata invitandola a viversi le cose giorno per giorno. Onestini ha chiarito a Nikita di non cercare qualcosa in più dell’amicizia. Proprio nelle scorse ore mentre i due erano intenti a parlare in giardino, Oriana Marzoli si è intromessa nella conversazione e guardando Onestini ha esclamato: “Sei un estrafigo”.

A far divertire gli utenti è stata soprattutto la reazione di Nikita che è rimasta a bocca aperta. Luca Onestini invece ha riso divertito suggerendo a Oriana di cambiare le lenti. Il concorrente del Grande Fratello Vip le ha poi detto: “Sono dieci giorni che sto qua rinchiuso e te ne accorgi solo ora?. Sei proprio una brutta persona”. In molti fanno il tifo per Nikita e Luca Onestini anche se per il momento il ragazzo non sembra voler avere qualcosa in più di un’amicizia. Oriana Marzoli si era avvicinata invece ad Antonino Spinalbese ma nelle scorse ore è stata scaricata. Per questo motivo avrà puntato Luca Onestini? Per far ingelosire Antonino?

Oriana Marzoli chiede scusa ad Antonino Spinalbese ma…

Forti tensioni tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli. In seguito alle loro incomprensioni, Oriana Marzoli si avvicina ad Antonino Spinalbese per scusarsi delle parole indelicate usate per commentare il suo malumore, causato dalla mancanza di sua figlia. “Senza volere ho sbagliato” comincia, spiegando che i suoi toni possono essere stati sbagliati proprio a causa della sua conoscenza dell’italiano. Antonino non nasconde la sua delusione e ammette di avere dei ripensamenti sul loro rapporto: “Le scuse possono farmi capire delle cose che di base io non cerco”. “Io molte volte mi sono fidato delle mie sensazioni, quando non l’ho fatto mi sono pentito” continua Antonino, convinto che i suoi dubbi sulla loro relazione siano giustificati. “Delle volte avere tatto è una cosa ovvia, ci sono delle cose che sono naturali non è che te le devo insegnare io” continua, convinto che il fatto che Oriana non abbia mostrato una certa sensibilità nei suoi confronti sia un elemento di valutazione importante.

Oriana Marzoli continua a ribadire di essere stata fraintesa ed è convinta che i loro problemi dipendano da una serie di incomprensioni reciproche: “Forse non mi spiego perfettamente come lo farei in spagnolo”. “Sono i modi” ribatte Antonino, fermo sul suo punto. “Qui si parla di superficialità e tatto, non c’entra nulla la lingua” continua, spiegando le ragioni della sua delusione. I due non riescono a chiarire e Oriana abbandona la conversazione visibilmente provata, a un passo dalle lacrime.











